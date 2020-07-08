Власник Київського картонно-паперового комбінату відмовився від українського громадянства

Власник Київського картонно-паперового комбінату, екс-депутат Держдуми РФ Володимир Крупчак в травні 2019 року отримав громадянство Кіпру і відмовився від українського.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Дану інформацію повідомив гендиректор комбінату Forbes Україна після того, як журнал включив бізнесмена в топ-100 найбагатших українців зі статками в $660 млн. У новому номері Forbes Україна написав, що виключив Крупчака з рейтингу.

«Мій клієнт повідомив українській владі про те, що він уже громадянин іншої країни», — сказала адвокат Крупчака Ольга Комар.

Указ про припинення громадянства підписав п’ятий президент Петро Порошенко за чотири дні до інавгурації Володимира Зеленського. Документ не був опублікований.

Крупчак відмовився пояснити причини такого рішення. У реєстрах тепер зазначено, що він офіційно проживає в кіпрському місті Лімасол.

Крупчак народився в Архангельській області Росії. Його головний актив — Архангельський целюлозно-паперовий комбінат. В Україні Крупчаку належить Київський картонно-паперовий комбінат, який відомий виробництвом туалетного паперу Обухів.

Forbes Україна пише, що Крупчак отримав громадянство України у 2007 році за указом Віктора Ющенка. Тоді проти бізнесмена було відкрито кілька кримінальних справ Росії. У червні 2008 року російські правоохоронці намагалися затримати Крупчака в Сімферополі. Уникнути затримання йому допоміг український паспорт.