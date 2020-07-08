Блогер Анатолій Шарій звинуватив офіс Зеленського у замовленні його вбивства

Український блогер Анатолій Шарій стверджує, що офіс президента України Володимира Зеленського замовив його вбивство. З такими звинуваченнями він виступив у новому відео на YouTube.

У ролику Шарій показав аркуш паперу з написаним від руки текстом, який, як він стверджує, переданий в іспанську поліцію. «У цій заяві хтось Олександр Золотухін вказує на те, що він отримав замовлення на політичне вбивство політика і блогера Анатолія Шарія», — зазначив він.

За словами Шарія, в тексті Золотухін вказує, що отримав замовлення від людей, які «мають безпосереднє відношення до офісу президента України Зеленського». Блогер переконаний, що чоловіка хотіли виставити єдиним винним і зняти підозру з «справжнього замовника».

Шарій також продемонстрував скріншоти листувань, де нібито йдеться про намір замовити його вбивство. Блогер повідомив, що до підготовки злочину причетний заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко. Шарій зажадав офіційних коментарів від адміністрації Зеленського.

Кілька українських політиків і ЗМІ називають Анатолія Шарія проросійським блогером. Його також звинувачували у зв’язках з Кремлем. За даними статистики Alexa Internet за останні 30 днів, 36 відсотків відвідувачів сайту Шарія знаходяться в Росії, 23,3 відсотка — на Україні.