У Бердянську разом із відпочивальниками на море прийшло поплавати порося

Місцевий кабан є постійним гостем на Азовському узбережжі

Відпочивальники в Бердянську Запорізької області поділилися кумедним відео – в Азовському морі вирішило поплавати порося.

У мережі пишуть, що Жора (саме так звати місцеву інста-зірку) часто з’являється на узбережжі. Його можна побачити на Бердянській косі. Він, як і люди, полюбляє плавати в морі та засмагати на пляжі.

Користувачі в захваті від Жори: одні пишуть, що поруч не вистачає Тімона, а хтось відмічає подруг із коментарем “твій колишній купатися поїхав”.

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Кабанчик Жора с Бердянской косы, как и вы любит поплавать в морьке и поваляться в песочке ☺️ Отмечай друга или подружаню, которые так же как Жора радуются морьку 😁 #запорожье #запоріжжя #бердянск #бердянськ

Публикация от Запорожье (@its_zp) 5 Июл 2020 в 12:31 PDT

: zik.ua

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