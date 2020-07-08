Родина Сергія Захарова, загиблого в ДТП з Єфремовим, вимагає відкритого суду над актором

Сім’я водія Сергія Захарова, загиблого в ДТП, досконалої актором Михайлом Єфремовим, наполягатиме на відкритому суді. Про це заявив адвокат потерпілих Олександр Добровінський.

Він каже, що нібито адвокат Єфремова, Ельман Пашаєв, хоче домогтися пом’якшення вироку для актора. (Було б, звичайно, дивно, якби адвокат цього не домагався). Для цього нібито вже запущені в хід потужні механізми реабілітації Єфремова. Прямого заперечення його вини, звичайно, немає, проте захист актора зібрала купу свідчень і клопотань, щоб розжалобити суд і замінити акторові, яка вчинила п’яне ДТП, можливе суворе покарання менш суворим.

Нагадаємо, що Єфремов скоїв смертельне ДТП, будучи в стані сильного алкогольного та наркотичного сп’яніння. У той вечір, коли сталася аварія, від Єфремова важко було добитися адекватної реакції на подію – він, що називається , лика не в’язав. Однак на четверту добу після ДТП Єфремов записав відеозвернення до сім’ї загиблого Сергія Захарова, в якому просив у них вибачення і визнавав свою провину.

А кілька днів тому адвокат Єфремова Ельман Пашаєв приголомшив всіх черговий новиною: актор відмовився визнавати свою провину в ДТП. При цьому він заявив, що зібрав достатньо доказів того, що Єфремов не винен.

Захисник актора намагався проштовхнути дві версії: про те, що в машині був ще хтось, і цей хтось міг бути в момент аварії за кермом, і про те, що машина була несправна.

Втім, як стало відомо, слідство має неспростовними доказами, що актор був у той момент у машині один. Експертиза також не підтвердила версію про несправність машини. Однак Пашаєв все одно умовив Єфремова не визнавати свою провину – у всякому разі, поки. На що ще розраховує адвокат актора, невідомо.

За даними Олександра Добровінського, суд будуть намагатися розжалобити тим, що у Єфремова шестеро дітей, що він – заслужений артист, і що ніколи раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. До того ж, нібито вже є клопотання від багатьох відомих і заслужених людей про пом’якшення вироку колезі. З’явилися навіть чутки, що він може відбутися умовним терміном.

Тому рідні потерпілого будуть наполягати на тому, щоб справа слухалася у відкритому суді (хоча, чому воно взагалі має слухатися у закритому?). Вони сподіваються, то в такому випадку акторові буде складно уникнути покарання.