Операція «віджим землі»: «слуги» хочуть танцювати на вилах

А у мене погані новини для наших малих фермерів і сільських жителів, які обробляють землю для своїх потреб. Обрані вами «слуги» придумали, як залізти до вас у кишеню і змусити вас таки продати вашу землю.

Представники СН, з Арахамией, і кілька нардепів групи «Довіра» придумали новий податок, який ляже на плечі дрібних фермерів. Тепер пересічний власник паю буде зобов’язаний платити приблизно 6000 гривень в рік за свій пай, незалежно від того, отримав він з нього прибуток чи ні. І головне, що цю ініціативу нардепів підтримує великий агробізнес. Чому? Все просто. Якщо у вас 4 гектари землі і ви пенсіонер в селі, і для вас заплатити 6000 гривень податку за свій пай виявиться неможливим, то єдиним виходом буде продати землю. Вітаю. СН із Зеленським таки хочуть змусити селян продати свою землю. І тепер вони для цього хочуть прийняти відповідний закон. Ну не покидьки? І щось мені підказує, що великий агробізнес і був мотиватором цього законопроекту.

Згідно з даними Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, близько 7 мільйонів українців, які мають земельні паї — в середньому близько чотирьох гектарів на українця. 4,7 мільйона власників паїв є одноосібниками — тобто обробляють свої паї самостійно. Інші паї здаються в оренду великим агрофірмам або холдингам. І ці самі великі агрохолдинги та агрофірми не проти захопити цю землю. Але враховуючи, що власники не хочуть продавати або віддавати її в оренду, то їх вирішили до цього підштовхнути. І зробили це в єзуїтському стилі.

В англійській мові є такий термін, як «land grab». Так називають феномен силового витіснення дрібних фермерів з їх землі великими агрокомпаніями. У нас це називається «віджим землі». І вже зрозуміло, що таким чином будуть системно «віджимати» землю у одноосібників.

З законопроектом і його лобістами можна ознайомитися нижче. Швидше за все, що вони не писали цей законопроект, а одержали його від великих агронохолдингов. Але вони готові відпрацювати 30 срібняків і зрадити своїх довірливих виборців, які не дочекалися «кінця епохи бідності», а найближчим часом дочекаються «кінця епохи володіння землею».

Ще одна вишенька на торті — це доповідач законопроекту. Це Мар’ян Заблоцький. Трохи більше року тому Всеукраїнський аграрний ради, який об’єднує представників середнього і малого агробізнесу України, закликав президента Володимира Зеленського не брати у виборчий список «Слуги народу» Мар’яна Заблоцького — доповідача по цьому закону. Вже тоді його звинувачували у зв’язках з власниками агрохолдингу «Кернел», який володіє земельним банком в півмільйона гектарів і в регулярному лобіювання вигідних холдингу законопроектів.

Зверніть увагу, що в той час, коли уряди багатьох держав по всьому світу думають, як підтримати малий бізнес в умовах пандемії і створюють для них спеціальні умови, щоб допомогти їм вижити, то в Україні фактично хочуть убити підприємницьку ініціативу на селі і допомогти укрупнення саме великих агрохолдингів.

І хоча формально новий податок і буде поширюватися на всіх, але агрофірми і холдинги його фактично не будуть платити. Експерти вказують на те, як виписані норми закону. І тут СН з особливим цинізмом прописав умова при якому цей податок агрофірмам і холдингам платити не доведеться, якщо інші податки складають понад 1500 гривень з гектара. А враховуючи, що сума всіх податків юросіб, включаючи ПДВ, зазвичай складають понад 1500 гривень у перерахунку з гектара, то платити їм по законопроекту № 3131 нічого додатково не доведеться. Так і буде після прийняття цього закону. І при всьому моєму співчутті до малим фермерам і власникам паїв, я все ж хочу нагадати їм, що це вони привели до влади СН, який тепер цих фермерів намагається позбавити землі. От такі «слуги» в українців. І якщо мовчати, то операція «віджим землі» пройде у «слуг» успішно.

СН мабуть втомився танцювати на граблях і хоче станцювати на вилах. Поки вони все роблять для цього.

http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=68259