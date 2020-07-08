Приватбанк забирає каструлі й телевізори за борги фірми Коломойського на 1,3 млрд грн

2 липня Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов Приватбанку у справі №904/241/20 та вирішив звернути стягнення на заставні майно, яке ПрАТ “Фортуна” (м. Дніпро) передало банку у заставу як забезпечення по кредитним зобов’язанням ТОВ “Західна автомобільна компанія” (м. Чернівці).

Йдеться в т. ч. про телевізори, пральні машини, пилосмоки, соковижималки, каструлі, ложки тощо, пише finbalance

Встановлена судом початкова ціна реалізації заставного майна — 2,9 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, 11.12.2017 Госпсуд Чернівецької області задовольнив позов Приватбанку у справі №926/2282/17 та вирішив стягнути з ТОВ «Західна автомобільна компанія» заборгованість за кредитним договором №23020Г від 17.12.2008 на 1,28 млрд грн.

За інформацією Приватбанку, на виконання цього рішення суду в ході виконавчого провадження №56101410 на користь банку було стягнуто 35,3 млн грн.

У держреєстрі засновниками ТОВ “Західна автомобільна компанія” вказані в т. ч. ТОВ “Коллацио”, ТОВ “КУА “Фінансовий капітал”, ТОВ “Елара”, яких пов’язаність язували з “приватівцями”. Основний вид діяльності — організація будівництва будівель.

За оцінками Приватбанку, наразі обсяг кредитної заборгованості структур, пов’язаних з його екс-власниками, становить 216 млрд грн. Як зазначалося, з грудня 2016 року по кінець 2019-го погашення по цьому проблемного портфелю склали 8,2 млрд грн.

«Рівень обслуговування портфеля «токсичних» активів є досить низьким і тенденції погашення щорічно погіршуються як за відсотками, так і по основному боргу. У 2019 році рівень погашення склав менше 0,5% від загального обсягу» токсичного «кредитного портфеля проти 2,4% у 2017 році», — зауважували в Приватбанку.

Раніше Ігор Коломойський публічно заперечував інформацію НБУ, що близько 95% корпоративного портфелю Приватбанку, який сформувався до націоналізації, — це були інсайдерські позики.