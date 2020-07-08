Єврейська громада розкритикувала заборона мера Умані на проведення Рош ха-Шана

Єврейська громада назвала можливу заборону мера Умані на проведення традиційного єврейського свята Рош-ха-Шана в 2020 році “помірною провокацією міжнаціонального конфлікту”.

Про це йдеться в Тelegram-каналі “PavlovskyNews”, де наводиться коментар члена єврейської громади України Натана Ниссима Бен-Нуна.

Він дав письмовий коментар з приводу заяви мера Умані Олександра Цебрия про небажання пускати паломників в місто на єврейське свято.

За його словами, позиція мера виглядає як провокація і розпалювання міжнаціонального конфлікту. А робиться це лише з метою отримання додаткових рейтингів в передвиборній гонці. Він зазначив явне ігнорування міським головою можливостей покращити економічний стан міста і країни в період паломництва.

Натан Ніссим Бен-Нун вважає, що можна провести святкування з урахуванням дотримання карантинних заходів, а не провокувати міжнаціональний конфлікт. Член громади впевнений, що керівництво України допоможе провести захід на належному рівні.