Небезпечний автобус ледь не вбив людину: у Києві у маршрутки на ходу відпало колесо (відео)

Аварійні ситуації з маршрутками в Києві трапляються досить часто.

Так, вранці 7 липня, в одній зі столичних маршруток відпало колесо.

Про надзвичайну подію з аварійною маршруткою повідомили в пабліку «Київ оперативний», інформує сайт Хрещатик.news.

В Фейсбуці розмістили відповідне відео, на якому видно, як величезне колесо котиться по дорозі та на швидкості врізається в тротуар з перехожими.

«Те, що у маршруток відвалюються колеса – вже ні для кого не новина, а от те, що це колесо ледь не прибило людину – щось новеньке. Цікаво, як довго ще оці небезпечні жовті автобуси курсуватимуть містом?», – запитали під відео.

: khreschatyk.news

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