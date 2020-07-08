На Україні закрили кримінальну справу проти Порошенка

Державне бюро розслідувань (ДБР) закрило кримінальну справу про відмивання доходів проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє «Страна.иа».

У його діях не знайшли складу злочину. Адвокат Порошенко Ілля Новіков стверджує, що на слідчих у справі чинився тиск, а керівник слідчої групи Олег Корецький погодився найближчим часом розповісти про це пресі.

Ініціатор справи юрист Андрій Портнов заявив, що нинішня влада України намагаються реабілітувати Порошенко, зберігши йому гроші і активи. Він пообіцяв оскаржити рішення про закриття питання в суді.

Справа про відмивання коштів через завод «Кузня на Рибальському» відкрили в 2019 році після заяви Портнова. За його твердженням, Порошенко крав бюджетні кошти через «Кузню», а потім відмив незаконні доходи, провівши продаж заводу через офшори.

Порошенко фігурує у кількох кримінальних справах про легалізацію злочинних доходів через офшори, втручання в діяльність судів, відмивання вкрадених у армії грошей і спробі повалення конституційного ладу. По більшості з них він проходить свідком у справі про незаконне призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки колишній президент став підозрюваним, але уникнув арешту. Порошенко також повідомив, що на нього завели справу про розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України (ПЦУ).