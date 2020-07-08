Будівництво Дніпрогесу вплинуло на стан річки і чому потрібна стратегія закриття ГЕС на Дніпрі

Улюблена тема радянської, а тепер російської пропаганди — великі будівництва соціалізму, як основа індустріальної могутності СРСР. Серед Магнітки, Сталінградського тракторного заводу, Горьківського автомобільного та інших окремою ланкою перебував Дніпрогес.

Він пропагандистами представлявся як втілення ленінського плану електрифікації країни ГОЕЛРО (Державний план електрифікації Росії). І до нього начебто крилата фраза вождя світового пролетаріату, що «Комунізм є радянська влада плюс електрифікація всієї країни».

Як завжди, у радянських комуністів, а тепер у їхніх кремлівських послідовників минуле складається з набору міфів, які слугують політичним цілям.

Дніпрогес та атрибути радянської влади



Почнемо з того, що фразу про електрифікації запозичив Ленін, звичайно, без посилань на першоджерело, з статуту «Товариства електричного освітлення 1886 року». Основні положення майбутнього плану ГОЭЛРО були розроблені ще до Жовтневого перевороту. В тому числі і питання будівництва гідроелектростанцій.

Вже тоді пильну увагу привернули Дніпровські пороги. Вони простяглися майже на 100 км від Катеринослава-Дніпропетровська-Дніпра до Олександрівська-Запоріжжя. Вони переривали транспортне сполучення по річці і змушували робити перевалку вантажів. Не випадково Катеринослав був заснований там, де фактично пороги починалися, Запоріжжі, де вони закінчувалися, що і відобразило назву. До речі, Катеринослав і Олександрівськ непогано заробляли на перевалці. Виникло два потужних транспортних вузла, яким проклали залізні і шосейні дороги.

Було запропоновано два шляхи вирішення проблеми. Або прорити обвідний канал і тим самим обійти пороги, або побудувати греблю і гідроелектростанцію з підйомом рівня води і затопити, частково підірвати, пороги, і зробити тим самим річку судноплавною на всьому протязі.

Це була не тільки економічна, але і військово-стратегічне завдання. Дніпро в умовах не дуже розгалуженою залізничної мережі був важливим елементом військової інфраструктури в меридіональному напрямку північ-південь. Значення її повною мірою показала Кримська війна, коли Катеринослав став найважливішим тиловим містом для постачання військ з опорою саме на транспортні можливості Дніпра.

Уявляти, як це робили комуністи, що в царській Росії не віддавали собі звіту у важливості таких завдань, значить йти у них на поводу.

У 1912 р. утворився консорціум товариств і банків по вивченню спорудження каналу Волга — Дон і ріки Дніпро для складання проекту суцільного водного шляху в його порожестой частини і використання сили падіння води для спорудження гідростанції.

Для будівництва цього комплексу були притягнуті німецькі концерни AEG, Siemens & Halske, французьке суспільство Batignolles, швейцарська компанія, ряд російських банків. Експертизу проекту могутньої ГЕС нижче дніпровських порогів і судноплавного каналу в обхід них провели німецькі експерти. Вітчизняний капітал був представлений у більшості «Товариством електричної сили водоспадів» з гарною перспективою збільшення їхньої частки в реалізації цього найбільших по тим часам проекту. Інтерес до проекту виявили металурги Катеринослава, машинобудівники і навіть цукрозаводчики центральної частини України. Промисловість переходила на електропривод і гостро потребувала в джерелах електричної енергії великої потужності.

Початок будівництва майбутнього Дніпрогесу передбачалося в 1915 році, закінчення — в 1920-м. Без соціалістичного змагання і керівної ролі партії. Приблизно стільки ж часу, з 1927-1932 рр., він і будувався, але вже з цими атрибутами радянської влади.

Були альтернативні варіанти

Треба сказати, що були й альтернативні пропозиції. Зокрема, замість ГЕС передбачалося будівництво ряду досить потужних теплових електростанцій, що використовували вугілля Донбасу і коксовий газ металургійних заводів. У той період хімічна промисловість не володіла технологіями його використання, і він просто викидався в атмосферу з відповідними екологічними наслідками. Хоча в Катеринославі були побудовані дві електростанції щодо невеликої потужності на коксовому газі для власних потреб заводів, для освітлення міста та електричного трамвая.

У першій половині 1920-х рр. в радянському керівництві йшла гостра боротьба між Сталіним і Троцьким. Другий був прихильником будівництва Дніпрогесу, а перший віддавав перевагу прокладання каналу Волга — Дон. Зі свого боку, українське керівництво всіляко лобіював будівництво Дніпрогесу.

Після перемоги над Троцьким і висилки його з СРСР Сталін повернувся до розгляду проекту будівництва Дніпрогесу. Не в останню чергу тому, що хотів підтримати українське партійно-господарське керівництво в умовах гострої внутрішньої боротьби з прихильниками більшої автономії всередині республіканської партійної організації. Не випадково він приділив таку увагу статті Миколи Хвильового «Геть від Москви», хоча вона була присвячена літературним проблем. Її бризантный політичний сенс радянський вождь одразу вловив.

Дніпро був річкою з дуже швидким плином. Досить сказати, що шум від води, бьющейся навіть у перших порогів, було чути на кілька кілометрів. Бризки води здіймалися високо вгору, на значній площі створювали особливий мікроклімат, що приваблювало багатьох відпочиваючих і туристів. Атмосфера біля сіл поблизу порогів мала лікувальні властивості, хоча повною мірою досліджена не була.

Окремо потрібно сказати про рибних багатств Дніпра. Вони були відомі ще в давнину. В тому числі і породи, які живуть у швидко поточної води. Зокрема, осетрові. В це зараз важко повірити, але це факт.

«Ні електроенергія, ні вантажообіг не покривають завданих збитків по річці»

Взагалі перша половина минулого століття — це період будівництва гідроелектростанцій. Їх будували в Європі, США, Канаді, Австралії. Проте вже в 1930-х рр. стали очевидними екологічні витрати їх будівництва. План нового курсу президента США Франкліна Рузвельта передбачав не тільки будівництво нових гідроелектростанцій, але і заходи щодо збереження риби та мінімального екологічного збитку.

На річці Теннесі були не тільки побудовані греблі, але також по берегах висаджені лісу, припинена ерозія ґрунтів, забезпечено збереження рибних багатств.

Ні про що подібному при проектуванні і будівництві Дніпрогесу не думали і нікого природа та її збереження не турбувало. І це ще не все.

Від підйому рівня води було затоплено більше одного мільйона гектарів плодороднєйшіх земель. Понад 56 населених пунктів опинилися в зоні затоплення і людей довелося переселяти. Не говоримо і про те, що під воду пішли важливі пам’ятки історії та світової цивілізації.

Сильно знизилася швидкість течії, вода стала застоюватися, зник мікроклімат біля порогів, загинули цінні види риб і водної рослинності.

Мало того, що Дніпрогес як такої завдав значної екологічної шкоди, але якщо до цього додати, за найскромнішими підрахунками, втрати від затоплення родючих земель, втрати промислових риб, то ніяке виробництво електроенергії і навіть збільшений річковий вантажообіг не покриває завданих збитків і фінансових втрат від нього.

І цього виявилося для радянської влади недостатнім. Був побудований каскад гідроелектростанцій, які не так багато виробляють електроенергії, але ще більше збільшили екологічні проблеми.

Звичайно, ніхто не міг прогнозувати, що через 92 роки ми зіткнемося з серйозною зміною клімату, підвищенням температури. Велике дзеркало водосховищ сприяє підвищенню випаровування і, як наслідок, річка міліє. У той же час, промисловість, сільське господарство і побутові потреби вимагають все більше води. І це вже не тільки господарська і побутова проблема, а політична.

Дефіцит води у багатьох випадках виходить на перший план навіть відтісняючи питання енергоресурсів. Технологічно нафта, газ і вугілля в досить близькій перспективі будуть все більше витіснятися поновлюваними джерелами енергії. В першу чергу вітру і сонячної.

З водою набагато складніше. Прісна вода На планеті становить лише 1% загального обсягу на континентах, морях і океанах. Поки технологія опріснення не може стати альтернативою через енергоємності процесу і технологічних особливостей.

Ось чому джерела прісної води набувають політичне значення. Ми це бачимо на прикладі анексованого Криму і тієї істерики, яка через нестачу води в ньому час від часу закочується в Москві. У тому числі з військовими погрозами. І до цього потрібно ставитися з усією серйозністю.

Дунай у вени знову став блакитним, ніж Дніпро гірше?

В цих умовах ставлення людини до Дніпра — стратегічного надбання України — виходить на перший план. Звичайно, в короткостроковій перспективі ніхто не буде займатися закриттям Дніпрогесу і всього дніпровського каскаду електростанцій. Хоча такі плани рано чи пізно, краще раніше, доведеться розробити і здійснити.

Зараз важливо в тій чи іншій мірі наслідувати приклад плану президента Рузвельта TVA — Tennessee Valley Authority — Управління гідроресурсів долини річки Теннесі. Для збереження водних ресурсів вздовж берегів річки були висаджені лісу, припинено сток неочищених вод і проведені необхідні заходи по посиленню берегів. І річка дуже швидко буквально відродилася. Її водний світ практично повернувся до попереднього стану.

Дніпро терміново потребує подібному. Хижацька експлуатація берегової інфраструктури, вирубка зелених насаджень по берегах, видобуток гравію і піску все б’є по річці і знижує рівень води в ній. І, звичайно, скидання неочищених стоків особливо у великих містах.

Дніпро — національне багатство України. І він вимагає відповідного до себе ставлення, якщо ми не хочемо втратити. Така небезпека існує, і вона не умоглядна, а конкретна.

Йде досить швидке обміління річки. Це вже видно не тільки в Києві, але і в інших містах. Заходи з порятунку річки давно відомі, і не так багато треба для цього коштів, якщо їх витрачати раціонально. Відмовки, що грошей немає, відносяться до нестачі політичної волі і нерозуміння важливості вирішення національної проблеми.

Якийсь час назад Дунай в чомусь нагадував сьогоднішній Дніпро. Це була міжнародна проблема. І вона в значній мірі вирішена. Принаймні у Вени Дунай знову став блакитним, як про нього написав музику Йоганн Штраус.

Так чим Дніпро гірше. В наших силах зберегти і помножити символ нашої країни. Її славного минулого та майбутнього.

Юрій РАЙХЕЛЬ, опубліковано у виданні ДЕНЬ