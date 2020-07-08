Масштабні пожежі на Луганщині: до поліції назвали три версії виникнення НП

У поліції є три основні версії надзвичайної події в Луганській області, де виникла масштабна пожежа.

«Зараз розглядаються три основні версії причини пожежі: вплив аномально високої температури повітря і погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або навмисний підпал з хуліганських чи інших мотивів», — заявив глава Нацполиции України Ігор Клименко.

Втім, остаточна причина масштабного ПП буде встановлена тільки після проведення комплексу необхідних експертиз. «Основне завдання зараз — врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, які посилено патрулюють ці райони», — зазначив Клименко.

За словами керівника Нацполиции, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).