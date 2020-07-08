Помста короля фальсифікату Андрія Бондаренка губернатору Олексію Кучеру

У Харкові 2-го червня були затримані двоє чоловіків у підозрі “торгівлі посадами”.

Мова йде про продаж посади голови Харківської ОДА за $1 млн. Вже в приміщенні суду, затримані Ігор Д. і Василь С. зробили заяви для преси, в якому звинуватили депутата Харківської міської ради Андрія Бондаренко в “підставу” і заявили, що справу було сфальшовано. Редакція нашого видання вирішила провести власне журналістське розслідування і розібратися в цій заплутаній історії.

Андрій Бондаренко, депутат Харківської міськради, бізнесмен, офіційний доларовий мільйонер. Є власником ряду великих бізнес-активів, у тому числі 80 % ТОВ «Свіфт-2016» – найбільшого дистриб’ютора алкоголю і тютюну в Україні. Компанія «Свіфт-2016» один з найприбутковіших бізнесів Андрія Бондаренка. Згідно з відкритими джерелами в 2019 році дохід компанії склав 53 млн. доларів США.

Але є й інша сторона медалі – рівно рік тому компанію «Свіфт-2016», бенефіціаром якої є Бондаренко, спіймали на незаконному виготовленні і торгівлі фальсифікатом лікеро-горілчаних виробів в особливо великих розмірах. «Палений» алкоголь компанія Бондаренко А. В. довгий час реалізовувала, в тому числі, в популярних у харків’ян мережах супермаркетів «ЗРОСТАННЯ» і «КЛАС», в яких він також є співзасновником з 50% пайовою участю.

У травні 2019 року було відкрито кримінальне провадження № 32018220000000120, яке знаходиться в Новобаварском ВП ГУНП в Харківській області. Вже більше року йде розслідування, але справу так і не було передано до суду. Згідно з інформацією нашого джерела у правоохоронних органах Харківської області, справа активно лобіюється впливовими людьми і всіляко чинять тиск на слідство. У теж час Андрій Бондаренко пішов на угоду зі слідством і активно дає свідчення. А кримінальну справу «Свіфт-2016» потихеньку «вмирає».

Про те, що ТОВ “Свіфт-2016” займалася фальсифікатом алкогольних виробів українських і світових брендів ні для кого в Харкові не було секретом. Але правоохоронці відкрили кримінальну справу тільки в травні 2019 року, що з часу “співпало” з ще одним знаковим для Андрія Бондаренка подією – процесом розлучення зі своєю другою дружиною Людмилою Бондаренко. Саме в травні 2019 року Людмила найняла в якості адвоката колишнього співробітника прокуратури, а нині губернатора Харківської області Олексія Кучера, який допоміг їй відсудити більшу частину майна Андрія Бондаренка. Зі слів близького оточення Бондаренко, саме в той час між ним і Кучером виникла ворожнеча, яка пізніше трансформувалася в бажання «помститися за всяку ціну».

Тим не менш, кар’єра Олексія Кучера складалося як не можна краще. У 2019 році Кучер став народним депутатом України по одномандатному округу №179 від партії «Слуга народу». А 6 листопада 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації.

Під час призначення на посаду Олексія Кучера серед харківського істеблішменту і в ЗМІ активно обговорювалася версія, згідно з якою Кучер “купив” цю посаду за 5 мільйонів доларів США. Згідно з інформацією наших джерел з депутатського корпусу Харківської міськради, Андрій Бондаренко у приватних розмовах неодноразово згадував цю інформацію як факт і стверджував що “знає напевно через кого Кучер вирішив питання.”.

Весь цей час Андрій Бондаренко також намагався зайняти крісло губернатора Харківської ОДА, у першу чергу для того, щоб “вирішити” свої питання з правоохоронцями по відкритій кримінальній справі, яке хоч і не доходила до суду, але і не закривалося. Для цього він задіяв усі свої зв’язки, в тому числі і в оточенні президента Зеленського, але не зміг навіть потрапити на співбесіду – його відхилила кандидатуру СБУ.

Так як Андрій Бондаренко, зважаючи проблем із законом не зміг потрапити у владу сам, він підключив до цього процесу свою першу дружину Марину Бондаренко. Марина Бондаренко давня приятелька Ігоря Д. і Василя С., які вважав Бондаренко знали «шлях» на посаду губернатора Олексія Кучера. Марина Бондаренко, під керівництвом колишнього чоловіка, швидко написала заяву про вигаданому правопорушення в органи правопорядку і справа закрутилося…

Швидше за все, Андрій Бондаренко розраховував, що під тиском слідства Ігор Д. підтвердить, що саме за ці 5 млн. доларів США Олексій Кучер зміг стати губернатором. Таким чином, для Андрія Бондаренка вирішувалося одночасно кілька питань. По-перше, його співпрацю зі слідством принесло свої результати – після арешту Ігоря Д. і Василя С. йому вдалося продовжити терміни розслідування на 6 місяців, відповідно до цього періоду цілком достатньо щоб почати процес банкрутства ТОВ “Свіфт-2016” , а значить кримінальну справу незабаром буде закрито. По-друге, вдалося помститися людям, які він помилково вважає, допомогли Олексію Кучеру зайняти таке жадане крісло губернатора.

Якщо зіставити всі факти, то можна з упевненістю сказати, що звівши наклеп на невинних людей, Андрій Бондаренко не пішов на угоду зі слідством, а на угоду з власною совістю. Бажання помститися адвокату своєї другої дружини Людмили, який позбавив його частини майна, переважило здоровий глузд і дозволило з легкістю звинуватити Ігоря Д. і Василя С. у злочині, якого вони не скоювали.

Валерій Миронов для HPiB.life