Водитель обошел контроль веса: сбросил щебень на дороге

После того, как в Украине усилили контроль за перегруженным транспортом, водитель, перевозивший щебень, вывалил груз на дорогу прямо перед машиной полицейских.

Об этом случае сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий и размещает соответствующее видео.

«Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское — Николаев. Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения», – написал он.

По его словам, сейчас за отказ остановиться для прохождения ГВК предусмотрена административная ответственность для водителей. А в зарегистрированном в парламенте законопроекте предлагается ввести штрафы в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан («минимум» составляет 17 гривен. — Авт.).

Напомним, Президент Владимир Зеленский призывает водителей-дальнобойщиков не искать обходные пути для проезда с перегруженным транспортом по украинским дорогам и пригрозил нарушителям наказанием. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

“Развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, “засранцы”. Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы немного не мешайте. Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно”, – сказал глава государства.

: golos.ua