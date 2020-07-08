Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Прохолодне повітря, що прийшла в Україну 8 липня, затримається в країні і в четвер, 9 липня.

«Температура повітря в західних, більшості центральних та північних областях вдень буде до + 20 + 26 градусів, у південній частині, в східних областях, в Дніпрі і районах — до + 26 + 29 градусів», — прогнозує синоптик Наталка Діденко.

За її словами, дощі, переважно невеликі, можливі на заході та півночі країни, а також у Вінницькій області. Місцями можливі грози. А на півдні, сході та в більшості центральних областей очікується суха сонячна погода.

У Києві 9 липня мінлива хмарність, існує ймовірність локального невеликого дощу. Температуру вдень — до +23 +24 градусів.

«До вихідних стовпчики термометрів, як нерозумні кошенята, вирвуться і поженуть вгору — до + 28 + 31 градуса, проте кішка-атмосфера швидко притисне їх лапою, і тому з наступного тижня, швидше з вівторка, температура повітря повернеться в комфортні межі», — обіцяє Наталка Діденко.