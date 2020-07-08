“Вимагаємо відставки Свистунова, Тація та Яструбенка, які являють собою уособлення корупції” — Володимир Назаренко

На протести проти корупції у Департаменті містобудування та архітектури КМДА виходять все більше політичних партій, общественных організацій і простих киян. Цього разу проти свавілля директора цього Департаменту Олександра Свистунова, його першого заступника Олександра Яструбенка та заступника Юрія Тація, які увійшли у змову зі “смотрящим” Денисом Комарницьким, виступили представники ВО “Свобода”, активісти та небайдужі громадяни.

Про це KV стало відомо з повідомлення 112.ua.

“Ми вимагаємо відставки Свистунова, Тація та Яструбенка, які являють собою уособлення корупції. Останнім часом вийшла ціла низка журналістських розслідувань, які доводять видачу сотень незаконних дозвільних документів, містобудівних умов і обмежень, які призводять до будівельної вакханалії в Києві та розгулу будівельного хаосу”, – зазначив депутат Київради від ВО “Свобода” Володимир Назаренко.

За його словами, очевидно, що зазначені чиновники з Департаменту містобудування і архітектури КМДА працюють не в інтересах киян, а в інтересах своїх господарів.

“А саме – в інтересах колишнього соратника Черновецького, “наглядача” Дениса Комарницького. Це саме за його участі тривають такі незаконні забудови, як РК CITY HUB по вул. Кудряшова, 10, ЖК «Академ Квартал» за адресою пров. Приладний, 10, а також фрази об’єкти за адресами Жмаченка, 20, Перемоги, 50-А, Поштова площа, 3-Б та інші”, – пояснив Назаренко.

Учасники акції, за його словами, вимагають, аби Віталій Кличко відсторонив від “київських потоків” Комарницького та його будівельну мафію. Якщо заходів цього не зробить, активісти впевнені, це буде означати тільки одне – що заходів знає про цю корупцію та очолює її.

“Я ставив з цього приводу запитання перед Віталієм Кличком, він обіцяв відповісти у п’ятому ятницю, альо реакції досі немає. Тож я ще раз маю на захід: чи він за справедливість і за киян, чи він на боці будівельної мафії Комарницького, яка нищить Київ? Якщо він на боці киян – то сьогодні ж відправить у відставку корупціонерів Свистунова, Тація та Яструбенка і звільнить столицю від будівельної мафії. В іншому ж випадку можна констатувати, що Кличко в долі від цих корупційних схем”, – констатував Володимир Назаренко.

Олексій Вєтров