Зеленський обіцяє виплатити по 300 тисяч родинам, які потерпіли від пожеж на Луганщині

Президент Володимир Зеленський пообіцяв виділити 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім внаслідок пожеж у Луганській області.

Про це він заявив під час брифінгу на Луганщині, — передає Громадське.

«Ми вирішили надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім. Для того, щоб можна було купити нове житло. Обласна адміністрація має з цим допомогти. Найближчим часом проговоримо з Кабміном», — сказав Зеленський.

Він пояснивши, що виділення коштів постраждалим має погодити уряд на засіданні сьогодні, 8 липня.

Також Зеленський обіцяє, що Кабмін виділить окремо по 20 тисяч гривень постраждалим людям «для підтримки через цю ситуацію». Окремо виділять кошти родинам загиблих під час пожеж.

Також наразі голова обласної адміністрації займається переселенням постраждалих людей.

Крім того, президент зазначив, голова обласної адміністрації має доручити своїм заступникам «пройтися по всім домівкам», щоб з’єднання з’ясувати, якої допомоги ще потребують люди.