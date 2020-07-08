Тимошенко відповів на звинувачення Шарія у замовленні його ліквідації

Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що заяви блогера Анатолій Шарія про нібито причетність Офісу президента України до організації його вбивства є абсурдними.

Про це чиновник, якого Шарій звинуватив у причетності до організації його ліквідації, розповів у ексклюзивному коментарі для Браузера.

«Всі абсурдні висловлювання Шарія орієнтовані винятково на те, щоб привернути до себе увагу за всяку ціну і підняти свій рейтинг і рейтинг своєї недопартии. Насправді ні Офісу президента, ні президенту особисто взагалі нецікаво, хто такий Шарій і чим він займається», – сказав чиновник.

Тимошенко додав, що Шарій будує свої висловлювання на обмані для підняття рейтингу.

«Хайп на брехні, створення штучних конфліктів – ось тактика Анатолія Шарія. Вона не має перспектив, як і будь-яка тактика, побудована на фейках», – сказав заступник голови ОПУ.

Чиновник підкреслив, що Шарій знаходить людей, які співпрацювали або працюють на команду «Слуги народу».

«Зокрема, це Сергій Малихін, який працює з партією. І потім він намагається ліпити якісь історії, які йому вигідні для підняття рейтингів. Звинувачувати в чомусь Офіс президента або інші структури – просто смішно. Що стосується СБУ, то це історія з розряду «давайте запишемо якогось товариша, який скаже, що його замовило СБУ». Я думаю, що завтра Шарій може таких людей 50 назнімати», – підсумував Тимошенко.