Уряд має намір закуповувати гречку в резерв — міністр економіки Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що український уряд має намір закупити гречку в резерв.

Про це Петрашко сказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна«.

«Так, в цьому році засіяли гречкою на 10 тис. га більше — 74 тис. га. Однак потрібно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки що є питання до ДПЗКУ (Державної продовольчо-зернової корпорації України. — Ред.), Аграрному фонду», — сказав він.

При цьому Петрашко зазначив, що міністерство відпрацьовує способи, як це зробити прозоро.

«Відпрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди», — сказав глава Мінекономіки.