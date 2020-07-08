Америка напередодні великих потрясінь, які вона може не пережити

Памятникобесие в САСШ тимчасово кілька притихло, так і масових безладів поки стало трохи менше. Але в цілому, ця поки ще країна впевнено рухається до Другої Громадянської і я не бачу жодної можливості зупинити її. Ні, в принципі вони є, але в нинішній ситуації скористатися ними буде вкрай складно. Внутрішня напруга зростає, протистояння посилюється, залишки економіки не хочуть відновлюватися і ставати великими знову. Наростає Хаос і приховувати його вже просто неможливо.

Десятки вбито, сотні поранено: День незалежності США обернувся низкою трагедій

США підводять сумні підсумки святкування Дня незалежності. Уїк-енд ознаменувався перестрілками в різних містах з великим числом жертв і руйнуванням пам’ятників. За два вихідних дні, поки Америка святкувала День незалежності, загинули десятки людей, сотні поранено. Найкривавішим це неділю стало для Чикаго — 13 осіб загинули 63 людини отримали поранення. Серед убитих — 7-річна Наталія Уоллес, вийшла з хати подивитися на феєрверк і застрелена пострілом в голову. В Атланті вбита 8-річна Секория Тернер, яка приїхала разом з батьками до ресторану, де менше місяця тому поліцейський застрелив темношкірого Рэйшарда Брукса. Це місце стало центром паломництва для протестувальників, вони встановили там загородження, одне з них і намагався об’їхати батько дівчинки, коли з натовпу по машині відкрили вогонь.

Стріляли скрізь, безпечних місць на території САСШ практично не залишилося. У Південній Кароліні в місті Грінвілл стрілянина сталася в нічному клубі, де молодь очікувала концерту місцевого репера. Двоє вбитих, вісім поранених. Перестрілки з жертвами відбулися у Філадельфії, Бостоні, Клівленді, Вашингтоні, Сан-Франциско, 37 випадків стрілянини зареєстрували в Нью-Йорку за два дні — 9 осіб загинули і понад 40 поранені. І все це на тлі вимог протестувальників скоротити фінансування поліції або зовсім прибрати людей у формі з вулиць. З заздалегідь передбачуваними результатами.

Напередодні майбутніх через 4 місяці виборів обидві сторони вже заявили, що не визнають перемогу іншого. І будуть воювати до перемоги, як це вже пообіцяли “Чорні Пантери”.

Угу, расова війна, не більше і не менше. Звичайно, у всьому цьому овер дофіга позерства, але це все на публіку. А як щодо того, про що поки не говорять, але що вперто показує статистика?

В США зареєстрували колосальне зростання продажів зброї

У США різко зросли продажі вогнепальної зброї, в червні приріст по відношенню до аналогічного періоду минулого року склав 145,3%, заявила аналітична компанія Small Arms Analytics & Forecasting (ВПС). Всього в червні було продано понад 2,3 млн екземплярів зброї, продаж пістолета становили понад 1,5 млн одиниць, передає РИА «Новости» з посиланням на дослідження компанії. Продаж довгоствольної зброї становила близько 690 тис. одиниць (зростання 114,3% у річному вираженні). Всі інші продажі виросли на 74%.

І це тільки легальні продажі. Цікаво, який обсяг нелегальної движухи зі стволами?

Готуються не тільки шавки глобалістів але і їх “опоненти”. Їх формальний і один з неформальних лідер прямо заявив про це.

Трамп назвав руйнування монументів «новим вкрай лівим фашизмом»

Президент США Дональд Трамп, що відбувається в країні називає «новим вкрай лівим фашизмом», мета якого — знищити Америку. Таку заяву він зробив під час святкових заходів, виступаючи перед прихильниками в тіні гори Рашмор. Дональд Трамп, президент США: «Розгнівані угруповання намагаються знести статуї наших засновників. Вони думають, що американський народ слабкий, м’якотілий і покірний. Але це не так. Які прагнуть скидати монументи вандали прагнуть зруйнувати узи любові і вірності, які американці відчувають до США і один до одного. Їх мета — не найкраща Америка. Їх мета — покінчити з Америкою. Вияв цього нового вкрай лівого фашизму вимагає абсолютної лояльності і по своїй суті є тоталітаризмом».

“Коли фашизм прийде в США, він буде називатися антифашизмом”. Ця фраза приписується Х’ю Лонгу, хоча прямих доказів цього немає. Але авторство і неважливо – сенс переданий абсолютно точно. Диктатура великого транснаціонального капіталу сьогодні взяла на озброєння не праві, а ліві обгортки. Але їх зміст від цього ніяк не змінився – збереження контролю над суспільством.

Америка, яку ми знали, і яку я ще пам’ятаю з 70-80-х років пішла в небуття. Це констатують і самі американці – ті, хто зберіг ще й здатність мислити.

Пол Крейг Робертс: Куди пішов мій світ?

Я пам’ятаю часи, коли ще не робили упаковку з захистом від невмілого поводження і від дітей. То було до мультикультуралізму і політики ідентичності, коли ми все ще могли довіряти один одному і батьки брали на себе відповідальність за своїх дітей, не перекладаючи її на компанії шляхом пред’явлення позовів. Я пам’ятаю також часи, коли на рівні штатів не було податків з доходу та продажу. Штати були спроможні виконувати свої зобов’язання без них. Поштова марка коштувала 1 цент. Будинок для середнього класу коштував $11,000, для верхівки середнього класу – $20,000. Мільйон доларів був величезним станом. Мільярдерів не існувало. У музеї авіації на військово-морській базі у місті Пенсакола, штат Флорида, є реконструкція вулиці 1940-х. Тут меню ресторану пропонує повний вечеря за 69 центів.

Хе-хе, так це ж та сама “ностальгія за ковбасою за 2.20!” :)) Хоча.. може, і тут справа зовсім в іншому? Як і у випадку цієї самої ковбаси..

Коли мені було п’ять років, я міг спокійно пройти милю пішки до школи і назад, і моїх батьків не заарештовували органи опіки за те, що вони залишили дитину без нагляду і в небезпеці.

У школі ми могли малювати винищувачі, військові кораблі і зброю, і нас ніхто не бачив загрозу для однокласників і не відправляв на психіатричне обстеження. Бійки були звичайною частиною дорослішання. Ніхто не викликав поліцію, і на нас не надягали наручники і не відвозили у в’язницю. Сьогодні дітей, які грають у копів і грабіжників або ковбоїв та індіанців і стріляють один в одного з пальців, затримує поліція. Бійка означає звинувачення в насильстві і можливу судимість.

Така свобода, яка була у мене в дитинстві, тепер є хіба що в найвіддаленіших селах.

..Я дійсно відчуваю, що мене дискримінують. Але цю дискримінацію мені ніхто не компенсує. Я відчуваю, що у мене вкрали мою країну або що мене викрали і відвезли в якесь чуже місце, в якому я не впізнаю свій будинок.

Що ж, Підлога – тепер твоя черга відчувати, що в тебе вкрали твою країну. І це не зловтішання, це – справедливість.

А ще мені дуже весело читати, як до «ковбасних емігрантів» моторошно бомбить від ситуації в США. Адже Я дуже добре пам’ятаю, як вони звалювали в кінці 1980-х з “цього моторошного-прежуткого совка”..

Страшні болі нижче спини викликає те, що відбувається в США у «ковбасних емігрантів». Всі ті, хто втік ще з СРСР або вже з Росії, вважаючи, що добре влаштувався в Америці, і поливаючи нашу країну брудом з-за кордону – в печалі. Тепер багато з них ниють, що «пора валити» з США, але не придумають – куди. Завжди цікаво читати те, що пишуть люди, що живуть нині в горезвісних «нормальних країнах». В середині травня я вам зачитував листа нашого співвітчизника, зсередини описували розколоту протистоянням Америку. Але, то була думка нормальної людини. Який, хоч і виїхав з Батьківщини, але не сказав про неї у своєму листі поганого слова. Не всі емігранти такі, самі знаєте. Той же нью-йоркський район Брайтон-Біч, колись став притулком багатьох радянських дисидентів, масово населений людьми, які десятиліттями лаяли нашу країну. Чимало таких і в інших американських містах. Тим занимательнее читати їх ниття про ситуацію в «благословенній Америці».

Далі за посиланням наводяться стогони подпиндосников і подпиндосниц. Рекомендую – вони дуже забавні і повчальні. Не пощастило їм, хворим.. тепер знову доводиться думати, куди валити з цієї країни”. А нікуди..

Ще одна дуже цікава стаття з приводу того, що відбувається. ПЕТРО ТУРЧИН «НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» (Криза надвиробництва еліт). Угу, це те саме, про що я кажу вже давно – ресурсний криза неминуче спише частина (і досить великий) нинішніх Ылит в утиль.

Світ входить у період наростаючої нестабільності. Причини напруженості лежать глибше, ніж про це зазвичай говорять економісти і політологи. У цьому впевнений Петро Турчин, один з дослідників знаменитого Інституту Санта-Фе (Santa Fe Institute), який займається міждисциплінарними проектами. Як один з авторів структурно-демографічної теорії Петро Турчин вважає, що Сполучені Штати тільки втягуються в тривалий період гострої політичної нестабільності. У ДУЖЕ тривалий..

Повернемося до глобальних еліт. Буквально за останні кілька років намітилася нова тенденція — США втрачають свої геополітичні позиції. Якщо ця тенденція продовжиться, то США доведеться «потіснитися». Але ж це безпосередньо позначиться на економічному становищі транснаціональних компаній. Виникає питання: що буде з беловоротничковыми працівниками цих компаній? Адже і цей процес вже йде — транснаціональні нафтові компанії поступово втрачають позиції, наприклад у Казахстані, в Росії, в Південній Америці. США практично втратили Південну Америку, крім буквально пари країн. Куди подінуться всі «зайві» менеджери цих компаній?

Звичайно, вони можуть мирно погодитися з втратою економічного статусу і випасти з еліт. Але це здається малоймовірним. А головне, що буде з їхніми дітьми? Тому що революції, звичайно, робляться молодими. Що буде зі всією цією золотою молоддю, яка звикла вважати, що їхнє життя пройде принаймні в такому ж достатку, як у їхніх батьків, а на ділі все виявиться набагато гірше?

Загалом, найбільш ймовірно припущення, що в цьому середовищі виникнуть якісь ідеологічні течії — навіть зараз незрозуміло, якими вони можуть бути, — які приведуть до дуже серйозним проблем для США. Ось на такому рівні прогноз, мені здається, можна зробити.

Угу, Болівар не витримає всіх і не довезе їх до світлого майбутнього. А значить, внутрішньовидова боротьба еліт буде страшною, бо піде вона за фізичне виживання. В буквальному сенсі, бо колишні міжелітні домовленості, схоже, просто вирушать в утиль.

Це ситуація навіть не переходу від феодалізму до капіталізму. Тоді незважаючи на всі потрясіння, 90% європейської еліти пережила той час соціального пекла. А зараз, схоже, буде ближче до варіанту Темних століть, коли практично ніхто з еліти Античності не пережив їх. Думаю, що швидше за все буде щось середнє. Але дуже жорстока і кривава.

Що ж, гуд бай, Америка. Не був я там ніколи вже не буду. І хрін з нею.