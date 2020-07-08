Що очікувати від вагового контролю на українських дорогах

Наприкінці червня мережу сколихнуло відео, де Президент Володимир Зеленський сварить далекобійників. Спочатку ролик з’явився у Viber-чаті, де водії обговорювали, як оминути габаритний контроль. Президент обурився і навіть назвав порушників «засранцями». Попри жартівливий тон відео, його тема дуже серйозна. Тож чого чекати далекобійникам, дізнавався Центр громадського моніторингу та контролю.

Перевантаження руйнує дороги

За даними міністерства інфраструктури, 40% усіх вантажівок порушують габаритно-вагові обмеження. У такий спосіб вони не лише руйнують дороги, а й стають причиною ДТП. Наприклад, довжина гальмівного шляху перевантаженої фури збільшується на 10%.

При цьому водії фур, які нехтують правилами, часто уникають відповідальності. Адже стаціонарних вагових комплексів дуже мало, а мобільні групи Укртрансбезпеки просто не встигають за порушниками. Наприклад, в’їздів до Києва більше 70, а стаціонарних ваг лише 5. Тож інспектори їздять між постами і перевіряють водіїв на пересувних комплексах – і у разі потреби відправляють на стаціонарний пост. Крім того, через недосконале законодавство навіть у разі зупинки перевантаженого автомобіля його не можна затримати, після накладення штрафу він продовжує рух і руйнує дороги.

Ситуація ускладняється тим, що цьогоріч стартувала програма «Велике будівництво». На ремонт та будівництво доріг виділили рекордні 100 млрд грн. Але якщо не вирішити проблему перевантаження, то все буде марно.

«Якщо залишити все як є – результати «Великого будівництва» будуть зруйновані за один-два сезони», – констатує голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Тож вже цього літа водії мають бути готові до посилення вагового контролю на трасах.

Посилення контролю

З липня на українських дорогах діє цілодобовий ваговий контроль. Тепер зупиняти водіїв на габаритно-вагову перевірку можуть не тільки інспектори Укртрансбезпеки, а й Нацполіція та СБУ.

«Я хотів би, щоб ви організували спільну роботу зі Службою безпеки України: зробити всі заходи запобігання порушенню норм габаритно-вагового контролю, перш за все на дорогах загального користування», – звернувся Зеленський до очільника МВС.

До контролю також планують залучати місцеві органи влади. Особлива увага до популярних маршрутів далекобійників дорогами Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

П’ять комплексів габаритно-вагового контролю вже працюють на дорогах навколо Києва в цілодобовому режимі. Аналогічна робота ведеться в Одесі, Умані, Миколаєві та інших містах. Найближчим часом 40 стаціонарних комплексів працюватимуть на дорогах України.

Такі комплекси фіксують два порушення – надмірну вагу та неправильне розподілення вантажу по осях, що призводить до глибоких колій на трасах і знищення доріг. Як стверджують інспектори, ваги стандартизовані, сертифіковані і помилятись не можуть.

Штрафи за перевантаження варіюються від 8,5 до 34 тисяч гривень і оформлюються на фізичну або юридичну особу власника вантажівки.

Майбутнє за автоматичним зважуванням

Разом із збільшенням кількості стаціонарних постів, в Укравтодорі переконані, що майбутнє за автоматичним зважуванням. Система габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (Зважування в русі) роками успішно працює у Європі та США. Вона не тільки зважує та фіксує габарити, а й може визначити навантаження на конкретні осі. Експерти кажуть, що навіть якщо вантажівка буде їхати 130 км/год, система може визначити навантаження на конкретну вісь із похибкою до 2%. Камери фіксують номери авто й автоматично надсилають дані на сервер, далі їх обробляє інспектор і накладає штраф.

Поки в Україні працює тільки шість таких комплексів біля Києва, тривають тендерні закупівлі ще 23. Всього до кінця року планують запустити 54 автоматичні системи.

З проблемою перевантаження також має допомогти нове законодавство. Уже зараз профільний комітет Верховної Ради розглядає законопроєкт щодо роботи Укртрансбезпеки. Документ передбачає можливість органам місцевої влади самостійно встановлювати автоматичні комплекси, здійснювати контроль без участі інспекторів Укртрансбезпеки, а також спрямовувати частину штрафів до місцевих бюджетів.

В Укравтодорі сподіваються, що посилення вагового контролю вплине на поведінку далекобійників і вони ретельніше слідкуватимуть за своїм вантажем і тим, яку шкоду можуть завдати новозбудованим дорогам.

: galas.te.ua

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