Влада намагається змусити замовкнути опозицію і журналістів, але виходить погано

Суди над ЗМІ і позови з політиками не фарбують нинішній режим і викликає питання у населення

На фото: співробітник поліції і учасниця пікету на підтримку Івана Сафронова, затриманого за підозрою в державній зраді (Фото: Михайло Джапарідзе/ТАСС)

Російське суспільство і влада, схоже, вийшли на новий етап протистояння. Після голосування за поправки до Конституції тиск на опозицію явно посилився. Під каток потрапили і ліві, і ліберали, і журналісти — всі, хто має власну думку.

Найбільш гучною історією за останню добу став арешт радника глави Роскосмосу, колишнього журналіста «Комерсанта» Івана Сафронова, якого підозрюють в роботі на іноземні спецслужби. Кримінальну справу Сафронова (свою провину він заперечує) налічує вже сім томів, що за словами адвоката свідчить про тривалу, можливо багаторічної, стеження. На підтримку Івана по всій країні журналісти провели пікети з гаслом: «Журналістика — не злочин».

Арешт Сафронова стався відразу після вироку у Пскові, де місцеву журналістку Світлану Прокопьєву судили за «виправдання тероризму». Таким чином звинувачення трактувала її статтю про вибух в приймальні ФСБ в Архангельську. Підтримати Прокопьєву приїхали багато статусні журналісти з Москви. Замість 6 років ув’язнення, які просив прокурор, суд присудив штраф. Але треба було бачити, як публіка зустрічала Світлану оплесками — це і є відповідь влади на репресії.

Уваги влади удостоїлася і думська опозиція. Рішення, прийняте ЄСПЛ на користь депутата Держдуми Валерія Рашкина було оскаржено його опонентом — В’ячеславом Володіним. Спікер Держдуми назвав його політичним і заангажованим і зажадав вибачень. «Документ ЄСПЛ названо „Рашкін проти Росії“. У цьому і є сенс того, що відбувається», — заявив Володін.

Предметом спору були наслідки мови Рашкина на мітингу 7 листопада 2009 року, де він говорив про людей, винних в «злочини перед народом і російською нацією». У тій своїй промові комуніст критикував уряд за падіння рівня життя, зростання цін і низька якість медичного обслуговування. Російський суд присудив через це політику штраф в 1 млн рублів.

— Судочинство, особливо з політичних питань, про тих же виборах, перебуває під жорстким адміністративним контролем у чиновників, губернаторів, адміністрації президента, — розповів «СП» депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін. – Рішення іноді приймаються не за законом, а узгоджуючись з інтересами влади.

Ми, опозиційні депутати, жертви цієї ситуації. Тому ми вносили закони про реформу судів. Щоб не президент призначав суддів, а громадяни їх обирали. Тоді судді будуть звітувати тільки перед виборцями. Але «Єдина Росія» була проти.

«СП»: — Поки цього немає, росіянам доводиться звертатися за правосуддям в європейську юрисдикцію — ЄСПЛ…

— Деякі вже посилаються на прийняті поправки до Конституції, де встановлено пріоритет російського законодавства над міжнародним. Тут є нюанси, про які вони мовчать.

В Конституції записано, що ратифіковані міжнародні договори, угоди, конвенції, які після ратифікації внесені в законодавство РФ, є законами РФ. І тут якраз настає пріоритет наших законів з точки зору виконання ратифікованих міжнародних договорів. До таких норм як раз і відносяться політичні свободи: слова, зборів, мітингів і т. п.

Такого ж роду договорами є, наприклад, угоди про боротьбу з тероризмом, торгівлею органами, з корупцією. Наприклад, конвенція ООН по боротьбі з корупцією ратифікована, але в частині ст. 20, де є конфіскація майна, вона в законах РФ не прописана. Тому ведеться суперечка про допустимість конфіскації майна. У цій частині рішення ЄСПЛ у нас не діють.

Тому рішення ЄСПЛ в мою користь законно. Я як політик мав право виступати на мітингу і характеризувати ситуацію в країні, керівників країни, партію влади, окремі особистості і їх дії відносно народу. Страсбург це підтвердив.

«СП»: — Спікер Держдуми, програвши вам в ЄСПЛ, висловився досить жорстко. Натякнув, що ваші дії шкодять Росії…

— Це введення в оману. Я входжу в першу десятку політиків, на яких накладені обмеження на в’їзд до Євросоюзу, а також в США, Канаду та Австралію. У Європі мене звинувачують в тому, що я захищав і захищаю Росію з питань Криму і Донбасу. За те, що збирав мітинги, збирав кошти для допомоги. Хто з депутатів «Єдиної Росії» знаходиться в цьому списку?

Більше того, коли в ЄСПЛ розглядався мій питання, представники РФ навмисно вказали, що я перебуваю під санкціями ЄС, щоб судді не стали на мій захист. Ви можете таке уявити?! Я сперечався з цим, вказував, що це моя позиція не має відношення до спору Рашкін-Володін. До честі ЄСПЛ вони взяли підсумкове рішення, незалежно від питання про санкції.

«СП»: — Виходить, тепер вам повинні повернути 1 млн рублів?

— За нашим законом, якщо позивач — в даному випадку я, виграє в ЄСПЛ, то кошти, які були виплачені мною особисто Володіну, мені поверне Володін, а держава. Але я, як людина, що розуміє, що бюджет — це гроші виборця, прийняв рішення відмовитися від компенсації з боку держави. Те, що присудив ЄСПЛ — це витрати на суд.

Крім того, я спробував змінити наше законодавство, щоб не держава виплачувала, а конкретний громадянин. Адже У нас скаржаться в основному на чиновників, наближених до Кремля, які знаючи, що навіть програвши у Страсбурзі платити не будуть, щосили застосовують адміністративний ресурс. Але «Єдина Росія», як і уряд мої поправки відхилила.

Тепер Володіну, як законослухняному громадянину (ЄСПЛ виніс рішення на підставі російського законодавства, в якому прописані норми міжнародного права) треба вибачитися переді мною, тому що вище Страсбурга нічого немає. Він може тільки оскаржити там же, в колегії ЄСПЛ. В цьому випадку, я готовий там виступити.

— Останній тиждень — тиждень протистояння журналістів і силовиків, — говорить автор розслідувань проти чиновників і олігархів журналіст Сергій Єжов. Акції солідарності з колегами в автозаках і відділеннях поліції побували десятки представників ЗМІ, в тому числі і я. Журналістів затримують по всій країні, не тільки в Москві. Але головною точкою протистояння стала столична Лубянська площа.

Ймовірно, пікети в цьому «святому» місці неймовірно дратують. І якби з плакатами виходили кудись на Пушкінську, то швидше за все пройшло б мирно і без затримань. Але і такого впливу би пікети не надавали. Значить, були б марними, а протестувати зараз дійсно важливо.

«СП»: — Нагадайте, що було написано на вашому плакаті під час пікету?

— «ФСБ — не редактор, журналіст — не терорист».

«СП»: — Збільшення в КК РФ числа політичних статей дійсно може спокушати представників спецслужб трактувати їх занадто широко…

— Небезпека в тому, що кримінальні справи на журналістів з прецедентних ризикують перетворитися в повсякденні. Тим більше, переслідують ЗМІ або під явно надуманими приводами, або не обтяжують себе публічним пред’явленням доказів зовсім. Та й реакція суспільства розв’язує силовикам руки для нових справ. Прокопьєвою дали штраф — і багато полегшено зітхнули: «Не строк». Проте головне в тому, що журналістку визнали винною, покарання ж вдруге. Такі вироки і будуть тривати до тих пір, до яких ми будемо їм радіти.

Дійсно радує тут те, що журналісти навчилися давати колективний відсіч, незважаючи на горезвісні «подвійні суцільні». Не боячись ні спецслужб, ні реакції влади і власників видань. Приклад співробітників «Ведомостей» показує, що можна боротися і з приватними власниками своїх ЗМІ.

«СП»: — Відстоюючи цінності капіталізму, потрібно бути готовим до особистого зіткнення з ним…

— Як би пишномовно це не звучало, але багато журналісти у своїй роботі дійсно керуються громадським обов’язком. І по мірі того, як нерівність в країні наростає, по-справжньому професійна та чесна робота журналіста починає бути все більш небезпечною для влади. Будь то антикорупційні розслідування, що розповідають про незаконне збагачення чиновників. Або соціальні репортажі, розкривають глибинні проблеми держави і нездатність політиків з ними впоратися. Або навіть просте висвітлення діяльності опозиції,

Сергій Аксьонов