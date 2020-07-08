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Нічні клуби в Україні не будуть працювати після 23:00

08.07.2020

Кабінет міністрів заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Цими змінами, які розроблені спільно з Моз і МВС, ми впорядковуємо, що нічні розважальні заклади не зможуть працювати після 23 години, зате для культурних заходів є певні зміни, які дозволять їм працювати до 23 години, але з чіткими обмеженнями і правилами», — сказав він.

За словами Ткаченка, 23:00, а не 22:00, вибрали за пропозицією МВС, а Мінкульт погодився.

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