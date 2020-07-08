Референдум в Росії: Що тепер буде робити Путін

Узурпація влади у таких авторитарних режимах неминуче призведе до чергової спроби розширити владу узурпатора на сусідні держави.

Референдум в Німеччині 1934 пропонував всенародно закріпити об’єднання посад президента і канцлера і став підставою абсолютної консолідації влади в руках Гітлера.

В Московії пройшов головний етап референдуму, «пропонував» росіянам проголосувати за:

— пріоритет національного законодавства над міжнародним (начебто досі в Росії це не було так),

— обов’язок держави індексувати пенсії (а навіщо тут взагалі референдум?),

— поправки про бога і російською народі (тут треба щоб коментували не політологи, а психіатри) і

— право президента переобиратися на новий термін (заради чого власне і проводиться весь цей цирк).

Обговорювати підсумки і деталі референдуму всерйоз немає сенсу, оскільки результати зрозумілі.

А ось на що варто звернути увагу, так це на те, що узурпація влади у таких авторитарних режимах неминуче призведе до чергової спроби розширити владу узурпатора на сусідні держави.

Так було в фашистській Німеччині, так буде і в сучасній Росії.

І виживуть в цій геополітичній м’ясорубці тільки ті держави, які готові воювати за себе.

Інші — стануть наївними жертвами божевільних реваншистів, які час від часу з’являються у світовій історії.

Таран Сергій