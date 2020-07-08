«Кузню на Рибальському» оштрафували на 792 тис. грн за зрив контракту з ВМС

Господарський суд Києва наклав на завод «Кузня на Рибальському» штраф у розмірі понад 791 тис. грн за порушення умов держконтракту і непостачання Військово-морським силам двох одиниць продукції спецпризначення.

Про це повідомляє «Ukrainian Military Pages».

Суд стягнув штраф в інтересах Міністерства оборони за порушення умов контракту №403/1/17/81 від 24 листопада 2017 року за позовом військового прокурора Центрального регіону України.

Встановлено, що підприємство зірвало контракт і не виконало роботи по проведенню випробувань замовленої продукції. Це призвело до того, що ВМС не отримали своє замовлення.

Міноборони неодноразово вимагало від заводу повідомити про стан виконання умов контракту і назвати дату початку випробувань, але відповіді не надходило.

Таким чином, підприємство поставило під загрозу боєздатність ЗСУ та ВМС, оскільки не дало можливість використовувати за призначенням замовлені військові вироби.

За підсумками судового розгляду, позовна заява про стягнення 791 945 тис. грн штрафу за порушення контракту було задоволено в повному обсязі.

Згідно з даними видання, «Кузня на Рибальському» будує в інтересах ВМС України вісім бронекатерів «МБАК» (шість з них вже передані), три десантні кораблі «Кентравр-ЛК» і середній розвідувальний корабель.