В ГБР заявили, що в одній із справ щодо Порошенка на слідство тиснули «незрозумілі харківські люди»

Державне бюро розслідувань закрило справу стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка щодо ПРАТ «Завод «Кузня на Рибальському».

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков з посиланням на керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького.

За словами Корецького, в ході розслідування чинився тиск на слідчих.

«Коли ти спочатку расследуешь все нормально, за законом, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, «харківські», починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: «Немає складу злочину. Ні! Давайте будемо приймати законні рішення». А вони кажуть, що ти «йди», тому що для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш», — сказав він.

У свою чергу правозахисник уточнив, що справа про «Кузні на Рибальському» є одним з 24 справ проти Порошенка і тепер воно закрите. Найближчим часом Корецький повинен розповісти подробиці.