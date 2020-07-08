Лукашенко хоч і диктатор, але у нього варто повчитися, як захищати життя людей

Владі необхідно розібратися, що вони зробили не так в період пандемії

На фото: президент Білорусії Олександр Лукашенко під час церемонії покладання квітів до Вічного вогню в День незалежності Білорусі (Фото: Tony Grits/AP/TASS)

Диктатура президента Білорусії Олександра Лукашенка сягнула небачених меж: він, як деміург, управляє первоосновами буття. А інакше як пояснити, що смертність від заразного вірусу в країні — 4,5 на 100 тис. людей?! І це при тому, що не було ні примусової ізоляції здорових людей під погрозами штрафів, ні цифровий стеження, ні закриття всього і вся — починаючи від лавок і скверів і закінчуючи вузами і школами.

Ці заходи боротьби із заразою активно застосовувалися чиновниками в Росії, але не допомогли зберегти життя людей хоча б на рівні Білорусії. Смертність в РФ від коронавіруса — 6,9 на 100 тис. осіб. При тому, що фінансових, медійних та інших ресурсів, кинутих на локалізацію вірусу, у нас було витрачено набагато більше.

Може, Лукашенко «хімічить» зі статистикою? Але, по-перше, в такій маленькій країні нічого приховати неможливо; а, по-друге, делегація Всесвітньої організації охорони здоров’я відвідувала Білорусію і криміналу не виявила.

Святкування Великодня, Першотравня та проведення Параду Перемоги епідемію теж не розпалили. Зовсім не тому, що у білорусів неколебимое здоров’я і не з-за «гіпнозу» Лукашенка. Спрацювали три фактори: чіткість держуправління, радянська система охорони здоров’я і дисципліна народу. Свідомість людей завжди підвищується, коли вони бачать логіку в рішеннях влади, а не просто бажання заробити на біді черговий мільярд або загнати «стадо» під цифровий «батіг», використовуючи епідемію як привід.

Походження заразного вірусу досі неясно. Президент Росії заявив, що «нам потрібно протидіяти тому, що сталося. А не просторікувати на тему про те, звідки це взялося».

Звучить непереконливо. Це все одно, як якщо б при розливі дизельного палива в Норильську вирішили не шукати винних, а лише усувати наслідки катастрофи. Ясність з коронавірусом необхідна в інтересах науки і суспільства.

Які ж наслідки боротьби з епідемією для господарської діяльності? Академік РАН Сергій Глазьєв, виступаючи на сесії Московського економічного форуму «Covid змінює світ. Оздоровлення Росії — економічне, психологічне, соціальне», навів дані, що стосуються спаду виробництва. З держав, що входять в Євразійський економічний союз, найменше постраждала Білорусь. Країна залишилася в межах фінансової стійкості.

Що ж стосується Росії, Казахстану, Киргизстану та Вірменії, то в середньому цифра «схлопування» склала 20% від ВВП. Доведеться або витрачати резерви, що вже відбувається, або нарощувати борги.

А тепер — утопія. Уявімо, що всі країни Евразэса з початку березня 2020 року пішли б по іншому, ніж рекомендувала ВООЗ, шляху. А саме: зберегли господарську діяльність по максимуму; не закрили кордони між державами Союзу; замість залякування населення терміново зібрали регіональну медико-епідеміологічну структуру з фахівців-вірусологів для розробки ліків і вакцин.

Біда завжди об’єднує людей. У нас вийшло по-іншому. Якби Росспоживнагляд не тиснув на керівництво Російської православної церкви, не було б закриття храмів на Великдень, а, значить, обійшлося б без нинішнього протистояння навколо Среднеуральскій жіночого монастиря та його засновника схиигумена Сергія Романова.

Слідом за Великоднем Росія могла б провести в «бойовій обстановці», з максимальними заходами обережності, Парад Перемоги 9 Травня. Таке свято став би точкою збірки «сил добра». Винос прапора Радянського Союзу на Параді — це наше право, і ми повинні його повернути. Шанувати радянський народ-переможець, який йшов у бій і в цех, в партизанський загін і в колгосп під червоним прапором — святий обов’язок нащадків. Це наша історична пам’ять, в її серцевині — кров десятків мільйонів людей. Хіба можна зраджувати героїв — переможців фашизму…

Вірусний криза відкрив вікно можливостей для перегрупування сил на пострадянському просторі. Євразійський союз міг би не тільки зберегти здоров’я людей і економіку, але й оживити мрію людства про справедливе суспільство. Де від кожного — за здібностями, а праця — це не обкрадання ближнього, але прикраса планети і заявка на спільне майбутнє.

На жаль, поки «багатоядерний», дієвий, гнучко реагує на світову порядку денного, та й просто злагоджено працюючий Євразійський союз — лише мрія. І це при тому, що вже сьогодні він об’єднує 182 млн. чоловік, що проживають на 14% світової суші. Величезний матеріальний ресурс на багатому духовному полі!

Чому ж цей проект держбудівництва — буксує? Багато крадуть «виконроби» і «архітектори», тягнучи кошти в офшори, на особисті вілли і дачі? Втрачені вміння та професіоналізм, немає кадрів, здатних брати на себе відповідальність і пред’являти творчий результат, а не черговий провал? Заважають вороги, в особі світового домината (таємного уряду), перед яким покірно схиляють выи незмінні керівники? Або запуск масштабного інтеграційного проекту — лише імітація, чергова хитрість-морквинка для довірливих громадян?

Однозначно відповісти складно. Очевидно одне: Росія — найбільша країна Евразэса, і від її правлячого класу, від політичної системи, від соціального самопочуття народу значною мірою залежить успіх грандіозного проекту.

Чому ж наші досягнення настільки скромні?

Учасникам сесії Московського економічного форуму було поставлено питання: «чи Використовує уряд Росії поточний криза як можливість зростання?» Відповіді розподілилися так: а) так, в уряду не залишилося вибору (14%); б) так, але не повністю, менше і повільніше, ніж потрібно (30%); в) ні, ця влада не зацікавлена у зміні політики (56%).

Сергій Глазьєв зауважив, що всі відповіді в тій чи іншій мірі правильні. Уряд працює в режимі пожежної команди, і вона зацікавлена в тому, щоб переломити ситуацію і вийти на економічне зростання. Але в рамках бюджету, створити нові можливості для розвитку нереально, а влада на фінансовому ринку знаходиться в руках валютних спекулянтів. «Треба визнати, що могутні кола, які маніпулюють Центральним банком, виявляються більш впливовими, ніж політичні установки зверху», — зауважив Сергій Глазьєв.

З іншого боку, «сили зла», обслуговуючі фінансових спекулянтів, не є фатально-демонічним (як не є ним і коронавірус). Центробанк — орган держвлади і регулювання, і його керівництво затверджується Держдумою. Невже нашому парламенту і правлячої партії подобається, що кожен стрибок курсу рубля вниз — це 25-30 млрд. рублів прибутку для фінансових спекулянтів за рахунок розорення інших?! Чи все-таки ні?

Лідія Сичова