На закупівлю обладнання для районних лікарень виділили 5,3 млрд грн

Кабінет міністрів виділив міністерству охорони гроші на закупівлю обладнання для опорних лікарень у госпітальних округах.

Постанову було прийнято на засіданні уряду в середу, 8 липня.

“Прийняття рішення уряду дозволить виділити Міністерству охорони здоров’я кошти для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах. Мова йде про районних лікарнях. Проектом передбачається, що це обладнання буде закуплено централізовано Міністерством охорони здоров’я, одержувачем коштів пропонується визначити ДП Медичні закупівлі”, – сказав глава МОЗ Максим Степанов.

Міністр додав, що мова йде про закупівлі комп’ютерних томографів, ангіографів, ендоскопічного обладнання.

У пояснювальній записці до проекту постанови сказано, що на закупівлю обладнання планується виділити з Фонду боротьби з COVID-19 5,3 млрд грн. Рішення підтримано з доопрацюванням у триденний термін.

Кабмін також прийняв постанову про створення прийомних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов сказав, що мова йде про капітальний ремонт та реконструкції 210 приймальних відділень.

“З метою обладнання приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я, зокрема в установах, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, необхідно виділити кошти з Фонду боротьби з COVID-19 в обсязі 1,68 млрд грн”, – заявив Чернишов.