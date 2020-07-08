«Кінець епохи бідності»: власником єдиного Lamborghini у Рівному виявився кандидат у депутати від «Слуги народу»

Власником зеленого Lamborghini Aventador SVJ, яке днями помітили на вулицях Рівного, виявився кандидат у народні депутати від “Слуги народу” Володимир Рашовський.

Про це йдеться у публікації в Telegram-каналі ІНФОРМАТОРа.

Днями сервісний центр МВС опублікував фото люксового спорткару. Згідно з інформацією відомства, вартість авто – майже 15 мільйонів.

“Під капотом красень-двигун об’єднання об’ємом 6,5 літрів. А саме авто розганяється до 100 км/г менше ніж за три секунди. У світі таких італійських красунь близько тисячі екземплярів”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше автомобіль побачили на вулицях Рівного місцеві мешканці. Власником Lamborghini за 15 мільйонів виявився кандидат у народні депутати від “Слуги народу” та член “Зе!Команди” на Рівненщині Володимир Рашовський.

Цікаво, що Рашовський ставши єдиним кандидатом від “СН” до Верховної Ради в області, який не зміг потрапити в парламент.