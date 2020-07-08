Кремль робить помилку, бажаючи увічнити свій тріумф 1 липня

ВП вийшла з ініціативою зробити день голосування червоним днем календаря

Епопея з правкою Конституції, яка дозволила Володимиру Путіну залишатися президентом до 2036 року (до 83-річного віку), отримала несподіване продовження. 1 липня — основний день голосування по поправках — де-факто запропоновано увічнити. Член Громадської палати, голова Національного батьківського комітету Ірина Волинець запропонувала перенести на 1 липня святкування Дня Росії — зараз його відзначають 12 червня. Відповідне звернення вона направила главі держави, і розповіла про це не аби кому, а провладному RT.

На думку Волинець, 12 червня у багатьох громадян країни асоціюється з розпадом СРСР, а не з придбанням незалежності країни. А тому дату святкування Дня Росії необхідно змінити.

«У зв’язку з тим, що переважна більшість громадян Росії схвалили внесення поправок до Конституції… прошу Вас дати доручення уряду Росії провести комплекс заходів, необхідних для затвердження дати закінчення голосування…, 1 липня, Днем Росії, оголошення цієї дати державним святом і вихідним днем», — пропонує Волинець.

Як писав Лимонів, для мало-мальськи розумного російської людини іншою людиною з Росії не загадка. Як ми розуміємо, ініціатива з 1 липня не народилася в голові Волинець сама по собі, в мить інтелектуального осяяння. Точно так само, як ініціатива про обнулення президентських термінів не народилася в голові Валентини Терешкової. Генератором таких ідей, як можна припустити, виступає адміністрація президента РФ. Але ось що цікаво.

Ініціатива Терешкової носила суто прикладний характер. За однією з версій, спочатку план Кремля щодо продовження президентських повноважень Путіна полягав в об’єднанні з Білорусією. Зовні план виглядав як Крим 2.0 — ми долає геополітичну катастрофу 1990-х, і єднаємося з братською республікою. Але, мабуть, Лукашенко не вдалося уламати ні батогами, ні пряниками, і перед Новим роком-2020 це стало остаточно ясно.

Тому буквально за новорічні канікули в адміністрації президента РФ довелося наспіх писати новий варіант плану. Від гарного сценарію із збиранням земель нічого не залишилося, і гора народила мишу: обнулення президентських термінів Путіна, матеріалізованого з допомогою Терешкової.

Ініціатива Волинець іншої властивості — глибоко символічного. День, коли Путін отримав можливість практично довічного правління, повинен стати новою точкою відліку для Росії, і точкою корекції — визнання країною епічних заслуг особисто Володимира Володимировича.

Це настільки наївно, і настільки розходиться з політичною реальністю, що мимоволі виникає припущення: справжній автор ініціативи з 1 липня — сам Путін.

— Відправна точка ініціативи — заява прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, що в Кремлі підсумки голосування 1 липня «однозначно вважають тріумфом», і що «де-факто відбувся тріумфальний референдум про довіру президенту», — зазначає секретар ЦК КПРФ, доктор політичних наук Сергій Обухов. — Виходить, тріумф пройшов, а пауза після нього затягнулася. Багато чекали, що Путін почне, як і належить тріумфатору, приносити жертви — відправляти у відставку неугодних чиновників, як мінімум. Але нічого не відбувається — і в паузу вриваються політично-активні дами з Громадської палати. Можливо, з адміністрації президента їм підказали: мовляв, раз тріумф — давайте будемо його позначати червоним днем календаря.

«СП»: — Чому неугодна нинішня дата Дня Росії?

— Політичний зміст цієї дати — день перемоги Бориса Миколайовича Єльцина над Михайлом Сергійовичем Горбачовим. Нагадаю, 12 червня 1990 З’їзд народних депутатів РРФСР була прийнята Декларація про державний суверенітет Росії. Рівно рік відбулися вибори першого президента РФ. Обраний президентом, Єльцин оголосив 12 червня Днем прийняття декларації про державний суверенітет. У 2002 році, вже при Путіні, офіційна назва свята вкоротили до Дня Росії.

Пропозиції перенести дату надходили і раніше. КПРФ, скажімо, пропонувала Днем Росії оголосити 28 липня — День пам’яті великого князя Володимира, реального засновника нашого централізованого держави.

У мене в зв’язку з пропозицією Волинець виникають питання: а чому вибрана дата 1 липня, а 4 липня — коли за указом Путіна поправки набули чинності? Адже це більш логічно! Тим більш, 4 липня США відзначають свій День незалежності — ми могли б підкреслити свою залежність від Штатів. Нагадаю, у преамбулі оновленої Конституції і далі зберігається примат американського законодавства — під виглядом міжнародного права — над російським.

Нагадаю, у статті 15 глави 1 Конституції Росії сказано наступне: «Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору».

Давайте, дійсно, перенесемо День Росії на 4 липня — і разом з американцями будемо святкувати: вони — день незалежності, ми — день залежно!

«СП»: — Ви вважаєте, вибір дати — це помилка?

— Думаю, чим далі, тим ясніше буде розкриватися суть голосування за поправки до Конституції. Якраз 1 липня, за незалежними оцінками, громадяни в основному голосували проти внесення змін в Основний закон. Левова частка голосів на підтримку поправок була отримана в ході багатоденного голосування з 25 по 30 червня — період, коли голосували, насамперед, залежні від держави бюджетники.

Додайте сюди нескінченні випадку фальсифікації при голосуванні 1 липня. У Клинцях Брянської області УИКи з парними номерами демонстрували явку 91%, а з непарними — 90% – це крутіше, ніж традиційна висока явка в республіках Північного Кавказу! Причому, подібних історій з голосуванням за Конституцією — вагон і маленький візок. Невипадково вперше в соцмережах усюди спливає банер-навіювання: голосування пройшло чесно.

Але якщо чесно — банерами про це не переконують. Так і хочеться запитати: хлопці, ви це збираєтеся святкувати?!

«СП»: — Кремль підтримає ініціативу Волинець?

— Я вважаю, мова йде про зондуванні громадської думки, а не про продавлюванні заздалегідь прийнятого рішення. Напевно, Путін інформований про реальні результати голосування, і не має ілюзій з приводу його «триумфальности». Сподіваюся, у адміністрації президента вистачить розуму потиснути плечима з приводу дурниці з відзначенням 1 липня, і дистанціюватися від цієї ініціативи подалі.

— 1 липня не варто перетворювати в День Росії, оскільки в цей день сталася небезпечна для російської державності річ, — вважає депутат Держдуми третього і четвертого скликань, полковник у відставці Віктор Алксніс. — Проблема в тому, що якість голосування по Конституції ставить під сумнів легітимність влади. З кожним днем з’являється все більше свідоцтв масових фальсифікацій. За підрахунками «Нової газети», обсяг фальсифікацій склав близько 20 мільйонів голосів, що є рекордом не тільки для Росії, але і, можливо, у світовій історії.

По суті, нам продемонстрували: що б не відбувалося в країні, влада отримає потрібний результат на будь-яких виборах. Проте історичний досвід показує: питання, які не вирішуються бюлетенями на дільницях для голосування, вирішується протестами. А отже, те, що зараз робить влада — серйозна помилка, яка всім нам дуже дорого обійдеться.

Андрій Полунін