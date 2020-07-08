Пожилая женщина умерла после того, как кошка облизала царапину на ее теле

80-летняя жительница Мельбурна скончалась после того, как ее поцарапала, а потом облизала любимая кошка по кличке Минти, пишет австралийское издание The Mercury.

Причиной смерти стало попадание в организм пожилой женщины смертельно опасной бактерии pasteurella multocida, вызывающей бактериальный менингит. Сайт Herald Sun пишет, что пациентка девять дней находилась в коме, после чего ее отключили от аппаратов искусственного жизнеобеспечения.

В публикации The Mercury приводятся слова специалистов по инфекционным заболеваниям, которые говорят, что еженедельно в больницы Мельбурна попадают люди с таким диагнозом после того, как через слюну кошек в их организм попадают эти бактерии. Иногда оно приводит к сердечной недостаточности или слепоте, или даже к смерти.

: newsru.co.il