Як права рука Яресько керує «Укрзалізницею», встряючи в корупційні скандали

Кабмін у квітні 2020 року призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови правління компанії «Укрзалізниця» Івана Юрика.

Заявили, що нібито він буде керувати залізницею на час карантину. До цього Юрик рік був членом наглядової ради УЗ, після чого увійшов до складу правління і відповідав за фінансове напрямок.



Після карантинного призначення новий топ-менеджер вже встиг засвітитися у гучній корупційному скандалі під час закупівель масла і мастильних матеріалів «Центром забезпечення АКЦІОНЕРНОГО товариства «Українська залізниця». У кращих традиціях розпилу і соросятких схем.

Іван Юрик починав свій шлях доблесного залізничника зі школи управління імені Кеннеді. Тієї ж, до речі, що закінчувала колишній міністр фінансів Наталя Яресько.

Після випуску з Києво-Могилянської академії і гранатового навчання в Гарварді, Юрик працював асистентом в Інституті міжнародної економіки ім. Пітерсона. У 2010 році він очолив представництво Фонду ЕЕGF II в Києві. Це призначення пов’язують з американським інвестфондом Blackstoune за погодженням саме з Наталією Яресько. З грудня 2014 року Юрик став правою рукою після призначення в Мінфін.

У своїй декларації Юрик вказав наступні активи:

квартира в Києві площею 71,2 кв. вартістю на дату придбання 1,43 млн гривень;

дача площею 41,71 м. кв. в с. Вучкове, Міжгірського району, Закарпатської області. Її задекларував за 31,8 тис. гривень;

земельна ділянка площею 1363 кв. м. с. Вучкове Міжгірського району Закарпатської області за 48 тис. гривень.

автомобіль Ford Kuga з 2011 року за 285 тис. гривень.

У 2019 році залізничник задекларував такі доходи:

3,24 млн. гривень — заробітна плата від Філії «Центр сервісного забезпечення» АКЦІОНЕРНОГО товариства «Українська залізниця»;

2,64 млн. гривень — гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами у розмірі від Філії «Центр сервісного забезпечення» АКЦІОНЕРНОГО товариства «Українська залізниця»;

70 тис. гривень — відсотки та інші додаткові блага від АТ «Альфа-Банк».

На рахунках в АТ «Альфа-Банк» у Івана Юрика зберігається:

$125,3 тис.;

1,072 млн. гривень.

Готівкою він зберігає $50 тис.

Раніше писали, як «Укрзалізниця» здійснила велику закупівлю респіраторів за вдвічі завищеною ціною, а також не доплатила до держбюджету понад 200 мільйонів дивідендів.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro