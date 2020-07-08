Гонтарєва закликала МВФ забрати в України транш. СБУ зробила їй попередження

Колишня глава Нацбанку Валерія Гонтарєва заявила, що МВФ повинен забрати в України перший транш допомоги.

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню Central Banking, коментуючи відставку глави НБУ Якова Смолія.

«Цей транш виплатили в рамках угоди, в якому йшлося про незалежність центрального банку та економічні реформи. Якщо ж ці умови не діють, то МВФ повинен сказати, щоб Україна повернула отриману допомогу назад», — заявила Гонтарєва.

За словами екс-голови НБУ, заяви МВФ і країн G7 про незалежність Національного банку перетворилися в «красиві гасла, які не мають реального впливу».

«Коли глава центрального банку йде у відставку, то не досить просто проголошувати заяви. Для того щоб зберегти результати виконаних нами реформ, МВФ повинен заявити, що не буде платити Україні наступні транші в рамках нового кредиту, якщо Зеленський не призначить нового главу НБУ, який буде зберігати результати реформ», — зазначила Гонтарєва.

Служба безпеки України відреагувала на заяву Гонтарєвої.

«Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема, у фінансово-економічній сфері і негативно вплинути на ситуацію в країні», – йдеться в повідомленні спецслужби.

В СБУ також закликали всіх колишніх чиновників утриматися від подібних неоднозначних коментарів і дбати про національні інтереси України, а не сіяти панічні настрої серед населення і розхитувати економічну стабільність держави».