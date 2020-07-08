Найбільш постраждали Київ та Чернігів: стало відомо, як глобальне потепління вдарило по Україні

Глобальне потепління за останні 30 років проявилося на всій території України, але темпи відрізняються від регіону до регіону. З усіх обласних центрів найбільш сильно змінилася погода в Чернігові та Києві. Такі дані наводить Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) імені Бориса Срезневського.

«Найсильніше за останні 30 років потепліло в Чернігові та Києві — на 1,6°С, а найменше в Ужгороді — на 0,9°С», — зазначає директор ЦГО Олександр Косовець.

«Темпи потепління в нашій країні в цілому швидше, ніж у світі. Всесвітня метеорологічна організація вважає потепління за 30 років близьким до 1°С», — додав експерт.

Фахівці обсерваторії прийшли до висновку, що в цілому за 30 років в Україні зменшився щорічний обсяг опадів. Проблема недостатньої зволоженості загострюється.