«Доріг немає, хліб черствий!»: Зеленського в Чернівцях люди засипали скаргами, він розсердився і пішов

У середу, 8 липня, президент Володимир Зеленський вирушив у робочу поїздку на Буковину. Біля Чернівецького державного університету імені Федьковича його чекали жителі області зі скаргами. Глава держави поспілкувався з ними.

Відеозапис розмови опублікував у Facebook місцевий журналіст Петро Сологуб.

Коли глава держави підійшов до натовпу громадян, присутні почали навперебій скаржитися на вирубку лісів, ліквідацію санаторіїв, в тому числі туберкульозного, де лікувалися діти. Причому, що стосується останнього, йому виділяють фінансування.

Питання з санаторієм президент переадресував головному санітарному лікарю Віктору Ляшко.

Також главі держави розповіли, що в трьох селах протестують проти плану децентралізації та безпідставного приєднання до іншого району, де немає інфраструктури. Масштабні протести, однак місцева влада приховує від центру, а учасників тиснуть машинами. Стояв поруч з Зеленський губернатор Чернівецької області Сергій Осачук намагався заперечувати, але люди заявили, що він дезінформує президента.

Після чергового крику душі про вирубку лісів, Зеленський заходився пояснювати, що жителі самі обрали собі таку погану корруммпированную влада, яка не вирішує їхні проблеми і вирубує ліси.

Присутні почали перераховувати регіони, де йде масштабна вирубка, а також немає доріг. Президент відверто розлютився.

«Ну давай… Доріг немає, хліб черствий. Давайте по порядку. Ви про вирубку лісів?» — роздратовано сказав він і поспішно дав завдання свиті зібрати інформацію по цій темі.

Народ продовжував скаржитися, але президент перестав звертати на нього увагу, розвернувся і пішов.