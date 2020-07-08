У крісло Смолія може сісти одіозний банкір з команди Януковича Сергій Круглик

В ЗМІ розпочалася кампанія по просуванню на посаду голови НБУ Сергія Круглика, який очолював міжнародний департамент Нацбанку при Януковичі.
Тоді Круглик був замішаний у низці скандалів і лише завдяки зміні влади йому вдалося досидіти в НБУ до 2016 року, коли він був звільнений Гонтарєвої.
Брат Сергія Круглика, колишній заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Ілля Круглик, фігурував у кримінальній справі стосовно фінансування «титушек» в ході Евромайдана.
Юрій Носенко
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