Повінь – зміна системи

Menu
Close

У крісло Смолія може сісти одіозний банкір з команди Януковича Сергій Круглик

08.07.2020

В ЗМІ розпочалася кампанія по просуванню на посаду голови НБУ Сергія Круглика, який очолював міжнародний департамент Нацбанку при Януковичі.

Тоді Круглик був замішаний у низці скандалів і лише завдяки зміні влади йому вдалося досидіти в НБУ до 2016 року, коли він був звільнений Гонтарєвої.

Брат Сергія Круглика, колишній заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Ілля Круглик, фігурував у кримінальній справі стосовно фінансування «титушек» в ході Евромайдана.

Юрій Носенко

Читайте також:   Керівництво «Арселорміттал Кривий Ріг» звернулося до Зеленському і світової спільноти у зв'язку з обшуками СБУ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *