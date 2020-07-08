Голос обнуленої держиморди

Високим рівнем невігластва в керівництві зараз нікого не здивуєш. Але Володимира Путіна ніхто не переплюне. Тут він переграв всіх, а тому його не назвуть ні дядечка Джо, ні Баварським капралом. Тільки так, як скандують вболівальники на стадіонах.

Одна з останніх демонстрацій путінської дрімучості, його міркування про національно-територіальної політиці 100-річної давнини – Володимир Ленін був неправий, заснувавши радянські республіки, а Сталін був проти, і тому хороший, – вважає обнулений Путін.

Звичайно, можна пропустити пасаж повз вуха, як роблять доктора, слухаючи бредящих пацієнтів, але Путін же не в ліжку таке несе, хоч і в ізоляції. Діти можуть повірити.

Сувора історична правда в тому, що якщо б не ленінських і сталінських шахер-махеры з підміною національно-визвольного руху його пролетарскиями копіями типу Харківської України, Литбела тощо, не було б і СРСР.

Путіну дісталася б республіка розміром в Московське царство. Тільки завдяки Леніну і Сталіну, підхопили тренд на звільнення народів від влади російських царів, Володимир Володимирович качає нафту з Сибіру, яка стала незалежною республікою в 1917 році. Так само, як УНР, Закавказька, Естонська, Молдавська, Білоруська демократичні республіки, Литовська Таріба, Туркестанська автономія і т. д. і т. п.

Щоб не залишитися з Москвою і Петроградом (втративши 1917-му навіть Урало-Волзький штат) більшовикам довелося приєднуватися до бажання національних окраїн жити самостійно. А Леніну і Сталіну нічого не залишалося, як згідно кивати на з’їздах, де звинувачували росіян у віковій держимордовской політиці.

Так що споконвічно російські території, пригрезившиеся Путіну, це території завойованих імперією народів і держав, які, як 100 років тому не хотіли влади Москви і Петрограда, так і зараз не хочуть, постраждавши від ленінсько-сталінського обману більше, ніж від царизму.

Олександр ПРИЛІПКО