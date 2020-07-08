«Господь допомагав і моя Анюта!» Сім’я загиблої у ДТП 13-річної дівчинки три роки домагалася покарання для вбивці

Київський апеляційний суд виніс остаточний вердикт у справі про смертельне ДТП, в якому загинула 13-річна Аня Шевчук. Вбивця дівчинки відправиться за грати на вісім років.

На те, щоб домогтися справедливості, сім’ї Шевчук знадобилося цілих три роки. Детальніше про резонансної аварії.

Дівчинку збили на очах у старшої сестри

Трагедія сталася 22 червня 2017 року. Сестри Аня та Олена Шевчук підходили до будинку в с. Тарасівка Києво-Святошинського району, коли на перехресті молодшу збив легковий автомобіль ВАЗ.

На очах старшої сестри від удару Аню разом з велосипедом відкинуло на кілька метрів.

«Я підбігла до Ані і почала перевіряти пульс, вона стікала кров’ю… Водій зупинився в 50-80 метрів», – зі сльозами згадувала дівчина.

За кермом автомобіля перебував 47-річний Станіслав Сторожик. За словами родичів, водій навіть не підійшов до збитої ним дівчинці і з самого початку вів себе зухвало: кричав на людей і навіть накинувся на матір школярки.

Тоді Людмила Шевчук пообіцяла, що він обов’язково відповість за вбивство її дитини.

«Коли мій мертвий дитина лежала на дорозі, а Сторожик сидів і сміявся мені в обличчя, я йому пообіцяла, що обов’язково доб’юся покарання», – розповіла вона.

«Справа намагалися зам’яти»

Родичі загиблої були шоковані розслідуванням ДТП. Так, слідчий протягом двох місяців не визнавав потерпілої Людмилу Шевчук, а свідчення сестри Олени переписував сім разів.

Адвокат постраждалих Чернецька Ганна розповіла, що були допущені серйозні слідчі помилки.

«Абияк була зроблена схема ДТП. Не було навіть відображено місце розсипу скла фари машини Сторожика, адже воно свідчить про місці зіткнення. У водія не був узятий аналіз на наркотичні речовини, хоча інструкція чітко говорить, що потрібно було дослідити на стан алкогольного, наркотичного чи психотропного сп’яніння. Від водія не було запаху, але, за словами матері Ані, у нього був одурманений вигляд. Може це така шокова реакція після смертельного ДТП, але могли бути і наркотики – зараз цього вже не дізнатися», – уточнила вона.

Також адвокат вважає, що справу намагалися зам’яти.

«Приїжджали незрозумілі поняті. Був прокурор району, не думаю, що на кожне ДТП у величезному Києво-Святошинському районі він приїжджає. Навідувався начальник слідства – старший брат нашого слідчого, було багато всього. Складалося враження, що все йшло до того, щоб зам’яти справу. Підвести до того, що дівчинка сама кинулася під колеса», – додала Чернецька.

Станіслав Сторожик три роки перебував на волі

За її словами, і сам Сторожик відчував себе досить впевнено і нахабно. «Під час судових засідань погрожував і мені, і матері загиблої дівчинки. Все це переконувало нас у тому, що він «вирішує питання». Але щось пішло не так, і Сторожику не вдалося уникнути покарання», – поділилася адвокат.

Три роки пекла для рідних

Людмила Шевчук розповіла, що завжди вірила у справедливість, але були і моменти повного відчаю.

«Ми пережили три роки пекла. Не знаю, звідки бралися сили все це перенести. Напевно, мені допомагали понад – Господь і моя Ганнуся. Були моменти повного відчаю і здавалося, що немає виходу, але тут же з’являлися люди, які допомагали не втратити віру в справедливість. Чужі люди стали рідними», – зазначила безутішна мати.

За її словами, на останньому засіданні у Київському апеляційному суді було дуже важко.

«Сторожик посміхався, фотографував мене і кудись пересилав… А коли йому надали останнє слово, то сказав:»Я не можу зрозуміти, за що мені впаяли вісім років? Мені вже три роки нерви тріпають!»

Жінка каже, що після погроз зверталася в поліцію, але це нічим не закінчилося.

«Коли вбивця моєї донечки погрожував мені в суді, говорив, що я отримаю своє, я звернулася в поліцію. Але в Боярці, у Києво-Святошинському відділі поліції, мені сказали: «Ну, ви ж жива. Всі з вами нормально». Хід моєї заяви так і не дали», – уточнила Людмила.

Тепер жінка чекає, коли вбивцю її дочки відправлять за грати – поки що Станіслав Сторожик будинку. Ще суд першої інстанції перевів його на нічний домашній арешт, а апеляційний не продовжив цю запобіжний захід, оскільки прокурор не подавав клопотання.

Найближчим часом суд повинен опублікувати повний текст рішення.

Олег Тимченко