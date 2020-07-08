Анатолій Шарій рухається впевненою ходою на ешафот, – блогер

Минулого тижня, в телеефірі, пояснюючи своєму співрозмовнику, взаємозв’язок між нападами на активістів “партії Шарія” і кураторами самого Анатолія, я натякнув на те, що всі факти, спливуть на поверхню. Тоді мій опонент назвав мою заяву голослівним і зайнявся словесної белетристикою, але…

Але, не пройшло і півроку, а мережа вже розриває злита листування Анатолія Шарія, з виконавцем замовлення на напад на Микиту Роженко. Верховний суд України залишив без задоволення скаргу Шарія і дозволив називати його “кремлівським проектом”. А під завісу, на злобу адептам і адвокатам ПШ, вийшло розслідування «Слідство.Інфо”, у якому була розкрита таємниця нерухомості “правдоруба-українофоба” в Іспанії.

Звичайно, для багатьох шанувальників Анатолія Шарія, свято вірять, що їх герой-правдоруб, не подкупный і кристально чисте, живе в скромній двокімнатній квартирі на околиці якогось провінційного містечка в країнах Балтії, стало шоком звістка про те, у цього персонажа є вілла на «золотому узбережжі» (Коста-Дорадо) в Іспанії, вартістю мільйон євро.

І повідомив про це, ніхто не будь, а ресурс «Слідство.Інфо», якому шанувальники Анатолія Шарія аплодували стоячи, коли даний проект публікував матеріали, пов’язані з оточенням Петра Порошенка або Володимира Зеленського. Але, в цьому випадку, всі раптом поголовно включили режим “Не вірю!”

І справді, як у блогера, який живе за рахунок реклами з його YouTube каналу і незначних донатов, може бути нерухомість площею 230 квадратних метрів на березі Балеарського моря в декількох десятках кілометрів від Барселони, в містечку Рода-де-Бара, про що среднекураторыстатистический його передплатник і виборець, навіть і мріяти не може!

Насправді ж все банально просто і відмовляються бачити це лише сліпо-глухо-німі споживачі інформаційного фаст-фуду від Анатолія Шарія. Адже гонорари за свою роботу Толік отримує від своїх кураторів – ФСБ, які поставили його українофобську риторику на своє служіння відразу ж, після того як цей персонаж покинув нашу країну.

Те, що Анатолія Шарія опікується ФСБ, обумовлювалося неодноразово і не тільки українськими експертами. А якщо говорити про нещодавні заяви, то ще до розслідування «Слідство.Інфо» колишній співробітник радянських спецслужб Алекс Юсташкевич повідомляв, що російські спецслужби фінансують діяльність Анатолія Шарія і використовують його для відмивання та легалізації грошей в Європі, а також для фінансування активних заходів спецслужб РФ на території ЄС.

І якщо в українському інформаційному простору дане повідомлення мало слабке поширення і резонанс, у Європі, особливо представники відповідних структур, на нього звернули увагу.

І ось, що ми маємо в підсумку? Анатолій Шарій провалив покладені на нього надії у висновку своєї партії у Верховну Раду. Анатолій Шарій злився з організацією нападів на своїх же однопартійців. Анатолій Шарій засвітив свою віллу, куплену на гроші від ФСБ. Анатолій Шарій привернув увагу європейських спецслужб як ніколи раніше.

І на тлі всього цього агентурного колапсу кремлівської маріонетки, Анатолій Шарій повідомляє, що Офіс президента України нібито замовив його вбивство. Виконавцем повинен був стати розшукується МВС України

Олександр Золотухін.

Ця історія, з замовленням вбивства Шарія, явно притягнута за вуха, на тлі того шаленого зливу контори, який стався з вини Анатолія. Але, одночасно, ця історія свідчить і про інше… Анатолій Шарій нічого не говорить без дозволу ФСБ, а тому, цю історію підготували і подали говорить голові на блюдечку з блакитною облямівкою. Але, подумала чи говоряча голова, що ця чергова порція інформаційного фаст-фуду може бути його фактичним фіналом фізичного існування?

Дуже незручний і злитий у всіх відносинах блогер, заявивши про те, що його замовили в ОП України, в один прекрасний день може розпрощатися з життям на одній з вуличок, одного з європейських міст. І кого в першу чергу звинуватять його сліпоглухонімі шанувальники? Звичайно ж, не тих, хто всі ці роки годував, пестив і плекав свого вихованця, а коли той перетворився в інформаційну тягар, вдало його позбулися.

Розуміє Анатолій Шарій, що він просто озвучив свій смертний вирок, від своїх роботодавців?

Думаю, що – так. Десь у глибині продажного підсвідомості. А тому, єдиний його шанс у нинішній ситуації на виживання – повернення в Україну і щиросерде визнання. Звичайно, це загрожує тюремним терміном і тісним спілкуванням з шанувальниками його таланту в катівнях місць не настільки віддалених, але це набагато кращий варіант, ніж зайва на пару грамів концентрація свинцю, або рицину, в тілі.

Олександр КОВАЛЕНКО, військово-політичний оглядач