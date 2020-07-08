Ринок праці впав майже вдвічі, роботодавці зменшують зарплати, – експерт

Коли влада балаболити, це сумно. Балаболів вистачає і без неї. Бізнесові хотілося б розуміти, що у Верховній Раді, Кабміні, АП сидять не такі ж самі люди, як на базарі, а трохи мудріші і відповідальніші. Бо більше ніж податки, бізнес цікавить стабільність і прогнозованість економічної політики уряду. Саме від цього відштовхуються інвестори, коли приймають рішення інвестувати в Україну. Чи не інвестувати.

10 квітня 2020 р. прем’єр міністр України Шмигаль надуває щоки і обіцяє створити 500 тисяч нових робочих місць вже у явились в місті у.

«Ми розуміємо, як це робити і що для цього потрібно. Є план, він щодня оновлюється і ми все нові й нові дані до цього плану включаємо» – каже прем’єр.

Звичайно ж, ніяких нових робочих місць ніхто не створив. Може, тому, що нові робочі місця створює бізнес, а не шмигалі. А може тому, що план Шмигаля був тільки в багатій уяві українського прем’єр-міністра і ніхто навіть не планував його писати, а тім більше – виконувати.

Факти наступні:

На кінець травня 2020 на одному з найбільших сайтів пошуку роботи в Україні було 39 547 активних вакансій. В минулому році, в цей самий час, на цьому самому сайті було 72 253 активні вакансії.

Замість створення нових робочих місць, уряд створив такі умови бізнесу, що на кінець травня український ринок праці впав майже вдвічі в порівнянні з минулим роком.

Якщо просто і зрозуміло, це значить, що вакансій стало менше. А значити, роботи менше. Якщо роботи менше, конкуренція за неї зростає і роботодавці пропонують менші зарплати.

Король голий. Та й не король взагалі, якщо чесно.

Сергій МАРЧЕНКО, засновник рекрутингової агенції «Борщ», експерт ринку праці