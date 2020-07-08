У Китаї скотар захворів на бубонну чуму

У Внутрішній Монголії, автономний регіон на півночі Китаю, у скотаря з міста Байаннур запідозрили випадок захворювання на бубонну чуму. У зв’язку з цим в місті оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею. За попередньою інформацією, попередження триватиме до кінця 2020 року. Про це повідомляє Укрінформ, пише agronews.ua.

Крім цього, місцевих жителів закликали суворо дотримуватися вимог з попередження та боротьби з бубонною чумою через ризик поширення хвороби серед населення.

Також місцева влада не рекомендує полювати на диких тварин, а при виявленні випадків захворювання або підозри на захворювання негайно повідомляти уповноваженим відомствам.

Бубонна чума — одна з клінічних форм чуми — зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби. Симптоми: гарячка, тяжка інтоксикація. Характеризується геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів. Висока летальність.

Хворі на чуму підлягають обов’язковій негайній госпіталізації у спеціалізовані стаціонари, які працюють у суворому протиепідемічному режимі. При підозрі на чуму негайно розпочинають етіотропну терапію без очікування результатів лабораторного підтвердження.

: agronews.ua

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