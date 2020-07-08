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На Миколаївщині за місяць потонули більше людей, ніж померло від коронавіруса

09.07.2020

У Миколаївській області та Миколаєві реєструють велику кількість нещасних випадків на воді.

Про це під час прямого ефіру в соцмережах повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

«Кількість людей, які загинули в Миколаївській області від утоплення за минулий місяць, більше, ніж кількість людей, які померли від коронавіруса, — розповів він.

Сенкевич закликав мешканців бути обережними, стежити за дітьми і не заходити у водойми у стані алкогольного сп’яніння.

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