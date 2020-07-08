Під Рівне зниклого навесні чоловіка знайшли заритим біля будинку: у справі замішана жінка

У Рівному знайшли тіло чоловіка, який зник ще навесні. Тіло зниклого знайшли закопаним в кукурудзяному полі, неподалік гаражного кооперативу, де в одному з приміщень останнім часом жив житель села Бармаки Ігнатій Кирильчук.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Правоохоронці вже встановили осіб, причетних до злочину. Про це повідомив сьогодні, 8 липня, на брифінгу в. о. начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков. Ними виявилися двоє рідних братів 30-річний мешканець села Гориньград, 37-річний житель, а також 28-річна співмешканка останнього.

«Попередньо встановлено, що орієнтовно 23 травня двоє чоловіків задушили загиблого мотузкою і, зв’язавши руки й ноги, закопали в поле в 100 метрах від місця тимчасового проживання 79-річного чоловіка. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Первісна версія, що зникнення чоловіка пов’язане з судовими спорами щодо майнових прав на гаражний кооператив, де він був співвласником, не знайшла свого підтвердження. Конфлікт виник на ґрунті особистих неприязних відносин, оскільки співмешканців, які раніше тимчасового проживали на території гаражного кооперативу у 79-річного чоловіка, останній виселив із-за зловживання спиртними напоями», — розповів він.

Ігнатій КирильчукФото: Національна поліція

Крім того, поліцейські провели обшуки за місцем проживання ймовірних підозрюваних та вилучили мобільний телефон загиблого, а також іншу інформацію.