Нардеп Мамоян купив два Land Cruiser по $700 і нові квартири в 5 разів дешевше ціни забудовника

Нардеп фракції ОПЗЖ Суто Мамоян серед придбань минулого року задекларував дві квартири в Києві площею 124,7 і 125,1 кв м. Згідно з документом, кожна з квартир обійшлася нардепу 500 тис. грн (тобто, на момент придбання – близько $19 тис).

Згідно з реєстром нерухомого майна, нові квартири Мамояна знаходяться в ЖК “Зарічний” на березі Дніпра, недалеко від метро “Славутич”.

На сьогоднішній день на сайті забудовника зазначено, що при стовідсотковій оплаті вартість одного квадратного метра в ЖК – від 20 538 тис. грн. З цієї мінімальною ціною, квартира площею 125 кв. м коштує 2,56 млн грн.

Крім того, в минулому році Суто Мамоян придбав три нових автомобілі: Mercedes Benz G63 2018 року випуску за 3,9 млн грн і два автомобіля Toyota Land Cruiser, 2017 і 2018 років. Згідно декларації, кожен з них обійшовся нардепу 20 тис. грн – близько $770 на дату придбання.

Найдешевші Land Cruiser, які нам вдалося знайти в продажу – автомобілі з дуже серйозними ушкодженнями, зокрема після пожежі – коштують не менше 500 тис. грн. Аналогічні автомобілі на ходу – від 1,5 млн грн.