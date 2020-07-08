Головний редактор «Ехо Москви» назвав двох наступників Путіна на посаді президента Росії

Можливими наступниками Володимира Путіна на посту президента Російської Федерації є заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв і директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін.

Про це розповів головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, опублікованому в неділю, 5 липня.

«Він абсолютно лояльний, відданий чоловік (Медведєв — Ред.). Путін так вважає. І ось запитай мене, кого він буде вибирати наступником сьогодні, я б сказав, що він вибирає між чотирма людьми, в які входить Дмитро Анатолійович на першій позиції», — сказав Венедиктов.

На думку головного редактора «Еха Москви», російські власті тримають Медведєва, а також Наришкіна в резерві, а про те, що останній — можливий наступник Путіна, свідчить те, що він повністю виведений з-під критики.

«Хто дозволить собі критикувати главу розвідки?» — сказав Венедиктов.

Слова про наступника Путіна — з 33:41. Відео: YouTube/ Дмитро Гордон