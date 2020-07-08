Пекло порожній, всі біси тут: як Порошенко і Зеленський наживалися на ОВДП

Тепер президент просить «покарати» його за забудькуватість. ОВДП нині не у фаворі. Попереду інші «схеми».

Як створити схему зняття фінансової ренти з цілої країни? Потрібно «замазати» в неї політичні «еліти», дати їм заробити на зубожінні своєї ж держави, яке вони по ідеї повинні захищати.

Мова про схемі з випуском ОВДП під 20% річних, а враховуючи зміцнення курсу гривні в 2019-му — з валютною прибутковістю під 40%, тоді як аналогічні інструменти в світі приносили до 5% у валюті.

У мене немає претензій до фінансовим спекулянтам, вони «рояться» там, де їм дозволяють. У них немає внутрішнього морального цензу, спекулянт не скаже мінфіну: навіщо так багато, давайте не більше 10%.

У мене є претензії до «еліт», які в порушення всіх мислимих норм перетікання інсайдерської інформації, «торгували батьківщиною у вишиванках», вибачте за високопарність складу.

Пам’ятаєте в класичному фільмі Уолл-стріт» на героя Майкла Дугласа одягли браслети по тій лише причині ,що він взяв на роботу молодого хлопця з метою вивідати у нього інсайд стосовно однієї авіакомпанії, де працював батько оного.

Смішний приклад, особливо на тлі того, що у нас чоловік міністра фінансів володів банком, який вклав в ОВДП до півмільярда гривень, а скільки заробив на комісії?

Інсайд щодо ОВДП розливався повноводною річкою в київський ресторанах, лазнях, заміських клубах і стайнях, а афілійовані зв’язку між чиновниками і спекулянтами перетворилися в зміїний клубок капіталізацією в 120 млрд. грн.

І як могло бути інакше, якщо колишній президент задекларував понад 109 млн. грн. доходів, отриманих від «інвестицій» в ОВДП. Ми всі своїми податками скинулися йому на електронну декларацію.

Здавалося б, прихід Зеленського — це шанс на формування нових, «не замазаних» еліт.

Але виявилося, що його сім’я «забула» задекларувати за 2019-й рік доходи від ОВДП на 5 млн. грн. і купівлю облігацій на таку ж суму.

В 2019-му році Зе в запалі передвиборчої боротьби не забував про те, що гроші повинні працювати».

Так що все «замазані» в схему.

Це, до речі, пояснює живучість на посаді відомого міністра фінансів, що дістався Зеленському у спадок і неприйняття президентом ідеї реструктуризації державних боргів.

Яка така реструктуризація! П’ять лямів кровних вклав…

Тепер президент просить «покарати» його за забудькуватість. ОВДП нині не у фаворі. Попереду інші «схеми».

Замазані все.

Пекло порожній, всі біси тут….