Як коронавірус завдає удару по мозку: раніше вчені цього не помічали

Неврологи попередили про серйозні ускладнення, які може викликати в роботі мозку коронавірус. У ході нового дослідження британські медики виявили у пацієнтів з COVID-19 серйозні неврологічні порушення, інсульти, запалення, тимчасові дисфункції мозку, марення і психоз.

Експерти побоюються, що в найближчі роки в світі може початися справжня епідемія захворювань головного мозку, викликаних вірусом нового типу.

Про це повідомляє The Guardian.

Британські вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) описали 43 випадки, в ході яких у дванадцяти пацієнтів було виявлено запалення центральної нервової системи, у десяти – делірій (божевілля, марення – «Апостроф») або психоз, у восьми – інсульт, а ще у восьми-проблеми з периферичними нервами, найчастіше діагностуються як синдром Гійена-Барре (імунна реакція, що вражає нерви і викликає параліч).

«Ми бачимо, як COVID-19 впливає на мозок, чого ми раніше не помічали при вивченні інших вірусів», — говорить керівник дослідження, професор Університетського коледжу Лондона Майкл Занді.

Незважаючи на те, що COVID-19 значною мірою є респіраторним захворюванням, фахівці все ж заявляють, що нові докази його впливу на мозок викликають занепокоєння.

«Враховуючи, що нам відомо про захворювання всього кілька місяців, ми не можемо з точністю сказати, до яких наслідків може призвести COVID-19 в довгостроковій перспективі», – стверджує інший учасник дослідницької групи Росс Паттерсон.

Фахівці з’ясували також, що коронавірус нового типу може супроводжуватися гострим розсіяним енцефаломієлітом (ОРЭМ).

Це захворювання найчастіше зустрічається у дітей і проявляється в ході інфекційного процесу. ОРЭМ характеризується великим ураженням білої речовини мозку і руйнуванням мієлінових оболонок нервових волокон. При відсутності належного лікування хвороба може закінчитися смертельним результатом.

Вчені також повідомили, що гострий розсіяний енцефаломієліт був виявлений у дев’яти чоловік. Крім того, вони заявили, що раніше дорослий пацієнт з ОРЭМ надходив в клініку раз в місяць. Проте в даний час вони приймають людей з цим захворюванням вже раз у тиждень, що було охарактеризовано експертами як «тривожне збільшення».

За інформацією The Guardian, число випадків ОРЭМ серед дорослих в Інституті неврології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі також зросла з одного за місяць до пандемії до двох-трьох на тиждень у квітні і травні.

На думку вчених, повний спектр захворювань головного мозку, викликаних COVID-19, можливо, ще не виявлено, тому що багато коронавирусные хворі все ще проходять лікування в медичних закладах, що безумовно ускладнює процес вивчення цього питання.