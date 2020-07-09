У Чорне море увійшли кораблі НАТО. За ними стежить Росія

У Чорне море 7 липня увійшло кілька військових кораблів НАТО. Про це повідомив в Facebook директор Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

«В Чорне море увійшли кораблі 2-й постійної протимінної групи НАТО — Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2

1) турецький тральщик TCG Amasra (М 266),

2) іспанська — ESPS Tambre (М 33),

3) італійська — ITS Gaeta (5554),

4) флагманський корабель групи — корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470)», — йдеться в повідомленні.

У Національному центрі управління обороною РФ заявили, що сили Чорноморського флоту вже приступили до стеження за діями кораблів Альянсу.