Україна може дозволити експорт медичних масок, — Зеленський

За його словами, наповнення лікарень і аптек масками на нормальному рівні

Президент Володимир Зеленський припустив, що Україна може дозволити експорт медичних масок за кордон. Такої ж думки дотримується головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це Зеленський і Ляшко заявили в ході зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області в середу, передає РБК-Україна.

«З приводу лікарень, які приймають хворих COVID-19 — у нас там все нормально (з масками, — ред.). З приводу аптек, мені здається, теж вже непогано. Давайте ми подивимося на цю ситуацію… Може вже прийшов час», — сказав президент, відзначивши, що країна повинна бути готова до другої хвилі коронавіруса.

У свою чергу, Ляшко припустив, що уряд може дозволити квотну продаж масок за кордон найближчим часом.

«Ми зараз якраз і збираємо потреба по всім закладам охорони здоров’я для того, щоб вони чітко сказали план, який вони передбачають щодо закупівлі засобів індивідуального захисту. Як тільки вони нададуть цю потребу, ми оцінюємо разом з Мінекономіки власне виробництво і, можливо, найближчим часом дозволимо квотний принцип продажу і експорту масок», — зазначив він.