Мининфраструктуры начинает проверки на дорогах

С 1 июля по 30 сентября 2020 года на дорогах усилят проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Соответствующее поручение Кабинет министров дал Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

«Правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов», — сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Также по поручению Мининфраструктуры на дорогах общего пользования должны установить дорожные знаки для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств.

«Усиленный габаритно-весовой контроль на дорогах продолжается. Только за 2 июля проверили 6598 грузовых транспортных средств и начислили более 54 тыс. евро штрафов за перегрузки», — отметил министр.

Владислав Криклий добавил, что круглосуточный габаритно-весовой контроль проводится уже в 8 областях Украины. По материалам Ports.ua и Министерства инфраструктуры.

Напоминаем, в Украине начал работу проект «Взвешенные и счастливые» по борьбе с перегрузами на дорогах.

: infoindustria.com.ua