У В’єтнамі відкрився перший у світі золотий готель

У столиці В’єтнаму Ханої в п’ятизірковому готелі Dolce Hanoi Golden Lake Hotel придумали незвичайний спосіб залучення гостей після карантину — всю сантехніку і фасад прикрасили золотом.

Про це повідомляє CNA Asia.

Мажоритарний власник і керівник Hoa Binh Group Нгуєн Хуу Дуонг заявив, що на сьогоднішній день у світі немає жодного такого готелю. Він стверджує, що на обробку було витрачено близько однієї тонни золота.

На даху готелю є басейн з кахельною плиткою покритої 24-каратним золотом, а в кімнатах для гостей золотом оздоблені ванні кімнати. За одну ніч у такому готелі доведеться віддати щонайменше 250 доларів.

Гості готелю залишаються під великим враженням, так як там позолочене все аж до умивальника.